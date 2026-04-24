Izabela Trojanowska od lat zachwyca energią. Równie dużą uwagę przyciąga jej znakomita forma. Artystka, znana zarówno z roli Moniki Ross w "Klanie", jak i z przebojów, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki, kilka lat temu przeszła imponującą metamorfozę. Gwiazda zrzuciła aż 15 kilogramów, a efekty tej przemiany do dziś budzą podziw fanów. Jak się okazuje, sukces nie był dziełem przypadku. W osiągnięciu wymarzonej sylwetki pomogło jej połączenie odpowiednio dobranej diety z regularnym ruchem. 71-latka zdradziła swój sekret. W codziennym planie nie zabrakło aktywności takich jak jazda na rowerze czy nordic walking, które stały się ważnym elementem jej stylu życia.

Zobacz wideo Basia Cichocka-Mruk, czyli "Ta Typiara" schudła 30 kg. "Nie byłam na diecie"

Izabela Trojanowska korzystała z diety i aktywności fizycznej. To jednak nie wszystko. W utrzymaniu świetnej kondycji i smukłej figury wsparciem okazały się także nowoczesne zabiegi, w tym elektrostymulacja mięśni. Metoda ta pomaga nie tylko modelować sylwetkę, ale również wzmacnia mięśnie i poprawia jędrność ciała. Izabela Trojanowska podkreśliła, że dobre samopoczucie i zdrowie są dla niej priorytetem niezależnie od metryki.

Izabela Trojanowska 22 kwietnia skończyła 71 lat. Równie spokojnie podchodzi do celebrowania urodzin, które najchętniej spędza z dala od zgiełku. "Urodziny staram się spędzać z najbliższymi, bo nie jest to data, którą chcę wykrzyczeć" - przyznała. To od razu pokazuje, że wiek może być jedynie liczbą, a odpowiednia troska o siebie pozwala cieszyć się doskonałą formą przez długie lata.

Nie tylko Izabela Trojanowska zachwyca metamorfozą. Joanna Kurowska też może się nią pochwalić

Joanna Kurowska otworzyła się na temat swojej metamorfozy w 2025 roku w wywiadzie z "Super Expressem". Zdradziła, dlaczego zdecydowała się zmienić swoją sylwetkę. Podkreśliła, że podeszła do przemiany bardzo rozważnie. Zaczerpnęła porady u specjalistki. "Zaszła zmiana, ponieważ stwierdziłam, że nie mogę nosić tych kilogramów. Poszłam do pani doktor, czyli profesjonalnie do tego podeszłam, bo to nie ma co bawić się w jakieś tam diety keto, warzywa, owoce, dieta śródziemnomorska, bo to się kiedyś kończy. Trzeba pokazać pani doktor swoje wyniki i ona według tych wyników mówi, co jest dla mnie dobre. Ona powiedziała, a ja schudłam 13 kilogramów - to jest dużo" - opowiadała aktorka.