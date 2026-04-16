Wieniawa o hejterskich komentarzach na temat sylwetki. "Jest to bolesne"

Julia Wieniawa ma bardzo napięty grafik. Wokalistka nie tylko koncertuje i gra w serialach, ale również jest jurorką w programie "Mam talent!". Po ostatnim odcinku formatu, który został wyemitowany 11 kwietnia, Wieniawa zamieściła w sieci nagranie ze studia. Uwagę przykuło dopasowane body aktorki. Niedługo po publikacji w sieci pojawiła się fala krytycznych komentarzy. Hejterzy zaczęli ją obrażać i surowo oceniać jej sylwetkę. Aktorka po raz kolejny postanowiła odnieść się do przykrych wpisów.

Zobacz wideo Pawłowski o Julii Wieniawie. Powiedział to wprost

Julia Wieniawa o hejterskich komentarzach. Wspomniała o kobietach

Julia Wieniawa odpowiedziała na hejt w jednym z komentarzy zamieszczonych w mediach społecznościowych. Zauważyła, że negatywne wpisy w dużej mierze pochodziły od kobiet. "I jak tu potem nie wpaść w kompleksy. Najgorsze jest to, że wiele z tych komentarzy napisały kobiety. Tak jakby nie wiedziały, że istnieje coś takiego jak hormony, które szczególnie w czasie dużego stresu płatają figle i np. zatrzymują wodę" - napisała.

Do tematu wróciła także w programie "Dzień dobry TVN". - Poczytałam ostatnio o sobie, że "ale jej się przytyło, ulana, ale gruba albo coś tam". No przede wszystkim. Ja tego nie widziałam, ale ok. Także łatwo można wpaść po takich komentarzach w kompleksy - powiedziała. Wieniawa zaznaczyła, że chociaż stara się podchodzić z dystansem do komentarzy internautów, to niektóre słowa potrafią być bardzo przykre. - Jest to bolesne, szczególnie że naprawdę nie wiecie, kogo komentujecie w ten sposób, czy ktoś nie ma problemów zdrowotnych, a kobiety szczególnie, czy nie mają problemów hormonalnych tak jak ja - dodała.

Julia Wieniawa może liczyć na fanów. "Wyglądasz bosko"

Fani Wieniawy szybko zareagowali na sytuację i postanowili okazać jej wsparcie. Ruszyli z pozytywnymi komentarzami na profilu wokalistki. "Wyglądasz bosko. Gratuluję pięknej kariery okupionej ciężką pracą i niesamowitą konsekwencją. Twój sukces motywuje", "Czytam te komentarze i przeraża mnie jad wśród Polaków. Coś obrzydliwego. Zawiść pełną parą! Julka jesteś przepiękna, masz wspaniałą figurę, przepiękne oczy i już nie wspomnę o twojej fajnej osobowość", "Czytam komentarze i nie wierzę" - pisali.