Erika Eleniak to popularna aktorka telewizyjna i filmowa. Występowała m.in. w produkcjach "Charles in Charge" oraz "Broken Angel". Największą rozpoznawalność przyniosła jej jednak rola ratowniczki Shauni McClain w "Słonecznym patrolu". Aktorka miała zaledwie 19 lat, gdy dołączyła do obsady. Po trzecim sezonie zdecydowała się odejść z produkcji, jednak fani wciąż pamiętają jej bohaterkę. Z pewnością ucieszy ich fakt, że Erika Eleniak ponownie wcieli się w rolę Shauni McClain.

"Słoneczny patrol". Erika Eleniak powróci do produkcji. "Wystąpi gościnnie"

Już wkrótce widzowie ponownie przeniosą się na słoneczne plaże Kalifornii. Nowa wersja kultowego serialu o ratownikach ma zadebiutować w sezonie 2026–2027 w stacji Fox. Jak wiadomo, w główną rolę Hobiego Buchannona wcieli się Stephen Amell. Na ekranie pojawią się także m.in. Jessica Belkin oraz Shay Mitchell. Teraz wyszło na jaw, że dołączy do nich Erika Eleniak jako Shauni McClain.

Szczegóły występu aktorki w produkcji opisał portal Deadline. "Aktorka wystąpi gościnnie w serialu jako Shauni, była ratowniczka z Baywatch, a obecnie radna miejska Santa Monica. Shauni wraca na plażę, aby pomóc Hobiemu w rozpoczęciu dorocznych 'Igrzysk Plażowych' pomiędzy obrońcami tytułu Baywatch i Strażą Przybrzeżną" - czytamy.

"Słoneczny patrol". Tak zmieniła się Erika Eleniak. Aktorka uwielbia tatuaże

Nie da się ukryć, że Erika Eleniak zmieniła swój wizerunek. Dziś stawia na bardziej naturalny wygląd, a jej ciało jest pokryte tatuażami. "Mam mnóstwo tatuaży. To była długa droga, a każdy mój tatuaż ma dla mnie jakieś znaczenie. Uwielbiam tatuaże. Uwielbiam to, że moje ciało jest płótnem, na którym mogę opowiadać moje historie. To świetna zabawa" - opowiadała aktorka w podcaście "Still Here Hollywood".

Wyjawiła także, że jeden z fanów wytatuował sobie jej twarz na ciele. "Kiedy byłam młodsza i ktoś podszedł do mnie i pokazał mi tatuaż mojej twarzy na swoim ciele, pomyślałam sobie: O rany. To zobowiązanie. To naprawdę zobowiązanie" - komentowała Erika Eleniak.