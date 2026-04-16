Anna Lewandowska to dziennikarka od dawna związana ze stacją TVP. Widzowie poznali ją bliżej dzięki "Pytaniu na śniadanie", gdzie przez pewien czas prowadziła cykl show-biznesowy "czerwony dywan". Od 2025 roku jest gospodynią śniadaniówki, a w programie partneruje jej obecnie Robert Stockinger. Lewandowska przez lata medialnej aktywności zbudowała dużą społeczność fanów na Instagramie, którym często pokazuje urywki prywatnego życia. W poście opublikowanym 15 kwietnia dziennikarka zamieściła wpis dotyczący samoakceptacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Odpowiedziała hejterom

Anna Lewandowska podzieliła się z fanami zdjęciem w naturalnej odsłonie. Dziennikarka zamieściła kadr z wakacji, na którym otoczona promieniami słońca uśmiecha się do obiektywu. "Trochę się zastanawiałam, czy 40-latce wypada wstawiać zdjęcie bez makeup'u?" - zaczęła wpis. Jak przyznała, szybko zganiła się jednak za takie myśli. "Później sama byłam na siebie zła - tyle mówimy o samoakceptacji, a ciągle się same siebie czepiamy" - dodała prowadząca "Pytania na śniadanie".

"No to leci. Ja saute. Włosy poczochrane przez sól i wiatr. Przebarwienia moje własne. Mimo SPF 50 pozostałość po wakacjach na łódce i skokach do wody z burty" - uzupełniła wpis. W komentarzach pod zdjęciem pojawiła się masa komplementów. "I ten błysk w oku", "Piękna", "W każdym wydaniu wygląda pani pięknie" - czytamy.

Anna Lewandowska ma dwóch synów. Młodszy z nich, 13-letni Leon, choruje na dziecięce porażenie mózgowe i zespół krótkiego jelita. Schorzenie sprawia, że chłopiec jest żywiony pozajelitowo. Syn dziennikarki zmaga się także z innymi problemami zdrowotnymi i porusza na wózku. Anna Lewandowska w niedawnej rozmowie z 'Wysokimi Obcasami" przyznała otwarcie, jak trudna bywa opieka nad chorym dzieckiem.

- Wiem, że niektórym może być trudno uwierzyć w to, przez co przeszłam, bo dziś widzą na ekranie telewizora zawsze uśmiechniętą blondynkę z dobrą energią. Mimo że czułam się taka bezsilna, wyniszczona, to jednak gdzieś tliła się ta resztka siły do walki. Choć w pewnym momencie upadłam - bo nigdy nie powiem, że się poddałam - to jednak cały czas starałam się walczyć - wyjawiła dziennikarka.