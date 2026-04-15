15 kwietnia Agnieszka Woźniak-Starak skończyła 48 lat i od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskich mediach. Niedawno ponownie zrobiło się o niej głośno za sprawą powrotu do Telewizji Polskiej, gdzie dołączyła do zespołu programu "Pytanie na śniadanie". Dziennikarka nie ukrywa, że mimo intensywnego trybu pracy, ogromną wagę przykłada do zdrowego stylu życia i codziennej aktywności.

Agnieszka Woźniak-Starak i jej dieta. Nie odmawia sobie, ale pilnuje jednej rzeczy

Kluczową rolę w życiu Agnieszki Woźniak-Starak odgrywa jedna, konsekwentnie stosowana zasada - unikanie jedzenia po godzinie 18:00. To właśnie ten element, w połączeniu ze zbilansowaną dietą, pozwala jej utrzymać kondycję. W jej menu dominują lekkie i wartościowe produkty, takie jak sałatki, kasze czy ryby, a także posiłki bogate w białko. - Pilnuję diety, nie jem po 18, staram się tego trzymać. Staram się odżywiać zdrowo, jeść dużo białka - powiedziała w rozmowie z Pudelkiem.

Jak sama podkreśliła, nie trzyma się diety na tyle restrykcyjnie, by całkowicie rezygnować z ulubionych przyjemności. - Chciałabym powiedzieć, że unikam cukru, ale nie jestem w tym konsekwentna. Lody, pizza... Jak na coś mam ochotę, to sobie nie odmawiam. Ale staram się trzymać tej 18, to moja żelazna zasada. Staram się trzymać okno żywieniowe, ale ja muszę jeść rano. Nie wyobrażam sobie treningu bez śniadania - dodała.

Agnieszka Woźniak-Starak zdradza sekret formy. Kluczowa jest nie tylko dieta

W tej samej rozmowie dziennikarka podkreśliła też, że równie istotna jak dieta jest dla niej regularna aktywność fizyczna. Ruch stanowi nieodłączny element jej codzienności i - jak sama zauważyła - ma ogromny wpływ na samopoczucie oraz sposób, w jaki postrzega siebie. - Trzeba się ruszać, dużo ćwiczyć. Ja to staram się robić w każdym możliwym momencie, kiedy mam na to czas i moce przerobowe. Ja też nie ukrywam, że im jestem starsza, tym lepiej się ze sobą czuję. Być może to przewrotne, ale tak jest. Jeżdżę konno, ćwiczę, trenuję, zawsze coś robię - wyznała.