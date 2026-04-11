Justyna Steczkowska należy do grona najpopularniejszych polskich wokalistek. Piosenkarka jest przy tym znana nie tylko ze swojego głosu, lecz także z niezapomnianych występów, podczas których tańczy oraz wykazuje się świetną formą fizyczną. Jak się okazuje, gwiazda na co dzień bardzo dba o swoją sylwetkę. Na kanapie "Dzień dobry TVN" 11 kwietnia opowiedziała więcej na ten temat.

REKLAMA

Justyna Steczkowska szczerze o formie fizycznej. "Ćwiczę w takim kombinezonie..."

W rozmowie z Ewą Drzyzgą i Krzysztofem Skórzyńskim Steczkowska poruszyła temat ćwiczeń oraz diety. Jak się okazało, piosenkarka stawia przede wszystkim na aktywność fizyczną. - To są ćwiczenia fizyczne przede wszystkim. (...) Ja akurat ćwiczę w takim kombinezonie pod prądem, bo zamiast półtorej godziny na siłowni, to mogę to robić w domu przez pół godziny. Mogę zabrać to wszędzie ze sobą - wyznała gwiazda. Steczkowska ma także dużo spacerować. - Dużo spaceruję, mam lasy dookoła, to (...) są duchowe spacery. Jestem z przyrodą, z drzewami, to jest piękne - dodała w śniadaniówce.

Co ciekawe, jeśli chodzi o jedzenie, wokalistka ma jeść przede wszystkim to, co ugotują jej dzieci. Sama nie jest fanką pracy w kuchni. - Ja sobie nie gotuję, gotują moje dzieci. Co ugotują, to zjem. Mnie jest obojętne w zasadzie, co jem. (...) Ja nie za bardzo lubię (gotować - red.). Nie, że nie umiem. Umiem, ale się jakoś tak nigdy nie chwalę, że umiem gotować. No a skoro inni robią to lepiej... - wyjaśniła w wywiadzie.

Justyna Steczkowska nie lubi gotować, lecz uwielbia... sprzątać. "W każdej chwili"

W tej samej rozmowie, odniesiono się też do kwestii obowiązków domowych Steczkowskiej. Jak się okazuje, gwiazda pozwala gotować dzieciom, lecz sama odpowiada za sprzątanie. - Ja sprzątam. Jakbyście mieli następny program, czego jeszcze nie robiła Justyna Steczkowska, to byście państwo byli zadziwieni, jak ja potrafię zajefajnie sprzątać. Jak ja coś posprzątam, to jest naprawdę posprzątane - skomentowała gwiazda.

Steczkowska zaznaczyła, że jedynym miejscem, w którym nie można nikomu z rodziny bałaganić, jest jej sypialnia. - Oczywiście, że brudzą, rozwalają, ale nic mi nie przeszkadza. Grunt, żeby nie wchodzić do mojej sypialni i tam nie bałaganić. A u siebie mogą, ja z chęcią posprzątam w każdej chwili - dodała piosenkarka.