Książulo jest obecnie jednym z najpopularniejszych twórców internetowych w Polsce. Każdy jego film na YouTube oglądają miliony widzów, a na Instagramie śledzi go ponad milion obserwatorów. Choć youtuber stara się dbać o swoją prywatność, wyjawił jakiś czas temu, że zmaga się z poważną chorobą. Teraz znów powrócił do jej tematu.

Książulo zmaga się z chorobą. To miało mu pomóc

Od kilku miesięcy Książulo komunikuje swoim fanom, że zmaga się z dolegliwościami przypominającymi neuralgię, czyli nagły i silny ból w okolicy lewego ucha. Sytuacja ma się pogarszać w chłodne i wietrzne dni, przez co internetowy gwiazdor nie rozstaje się ze swoją czapką. Niedawno powrócił do tematu choroby w mediach społecznościowych, twierdząc, że dzięki pomocy specjalistów zaczął czuć poprawę.

- Miałem te bóle coraz częściej, ale w zasadzie odkąd poszedłem raz albo dwa do fizjoterapeuty stomatologicznego i nauczyłem się nie zaciskać zębów w ciągu dnia (...) nie bolało mnie! A to już z pół roku albo dłużej - skomentował youtuber. Niestety, w jednych z najnowszych InstaStories wyznał, że problemy zdrowotne znów powróciły. - Ostatnio wam mówiłem o tym, że pozbyłem się tych bólów neuralgicznych. Wczoraj wróciło i drugi dzień mnie trzyma, więc jest tragedia. Pół gęby mnie boli i ucho przy każdym ruchu głową, dotyku - opowiedział Książulo.

Książulo schudł 40 kilogramów. Wiadomo, jak to uczynił

Przypomnijmy, że w jednym z dawnych filmików na YouTube, Książulo opowiedział też niegdyś o swojej historii z odchudzaniem. W momencie, w którym postanowił zadbać o kondycję, ważył 118 kilogramów. Choć ostatecznie udało mu się bardzo stracić na wadze, doszedł do tego w dość niezdrowy sposób. - Miałem dietę, sam ją sobie wymyśliłem. Liczyłem kalorie, nie jadłem żadnych syfów, zero soli, zero cukru (...). Jadłem 1700 kcal dziennie cztery-pięć posiłków. Te posiłki to był śmiech na sali - opowiedział youtuber. Podkreślił też, że zaczął mocno skupiać się na aktywności fizycznej. - Zjadałem 1700 kcal w ciągu dnia, a na bieżni spalałem między 800 a 1000 kcal, więc domyślacie się, jak się czułem - skomentował twórca.