Maja Hyży otwarcie opowiada o zmianach w swoim wyglądzie. W 2024 roku przeszła operację plastyczną piersi. - Długo nie mówiłam, o co chodzi, ale zrobiłam sobie biust. (...) Jestem mamą czwórki dzieci i moje ciało naprawdę się zmieniło - opowiadała na InstaStories. Później zdecydowała się także na plastykę brzucha. - Jaram się na maksa - komentowała po operacji. Ile zapłaciła za zabiegi?

W nowym wywiadzie dla Plejady Maja Hyży wspomniała o tym, jak kosztowne były jej operacje plastyczne. - Operacja plastyki brzucha kosztuje niestety niemało, bo około 30 tys. zł i tak samo plastyka piersi. To nie jest mało - zaczęła i zwróciła się do kobiet. - Wiem, że nie każdy sobie może pozwolić na to, ale jeżeli są osoby, które mogą sobie pozwolić na to, żeby zacząć odkładać, to róbcie to. Naprawdę, bo jest wspaniale. To się po prostu nam należy - komentowała.

Maja Hyży podzieliła się także refleksją na temat refundacji operacji plastycznych. - Uważam, że my po ciążach powinnyśmy mieć na NFZ takie operacje, bo nam się to po prostu należy. Dałyśmy na świat dzieci, więc państwo powinno nam trochę zwrócić - skwitowała. Wokalistka przyznała, że zmiany w wyglądzie zwiększyły jej pewność siebie i czuje się "trochę ponad ziemią".

W innym wywiadzie Maja Hyży zdradziła, co skłoniło ją do podjęcia decyzji o ingerencji w wygląd. - Miałam taki moment w życiu, że usiadłam i pomyślałam: "Z brzuchem nie zawalczę za bardzo po moich trzech ciążach, z górą też nie za bardzo jestem w stanie zawalczyć" - opowiadała dla portalu Jastrząb Post.

Wokalistka przyznała, że próbowała różnych metod, które nie były skuteczne. Podjęcie decyzji o operacji nie było dla niej łatwe. - Ale to jest wszystko normalne, bo tak działa natura. Trochę się opierałam, jeśli chodzi o plastykę ciała, jednak postanowiłam, że robię to dla siebie, dla swojej głowy, dla swojej psychiki - skwitowała Maja Hyży.