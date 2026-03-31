Elżbieta Jaworowicz to jedna z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce. Karierę telewizyjną rozpoczęła jeszcze na studiach. Przez pewien czas prowadziła kącik mody w TVP, a od 1983 roku jest gospodynią formatu "Sprawa dla reportera", który przyniósł jej ogromną rozpoznawalność. Od czasu do czasu Elżbieta Jaworowicz udziela wywiadów. Tym razem odwiedziła program "Pytanie na śniadanie", w którym zdobyła się na wspomnienia.

"Pytanie na śniadanie". Elżbieta Jaworowicz na starych zdjęciach. "Dziś trudno w to uwierzyć..."

Podczas wizyty w programie "Pytanie na śniadanie" pokazano stare zdjęcia Elżbiety Jaworowicz. Jak widać na kadrach, w przeszłości prezenterka bardzo często zaplatała warkocze. Elżbieta Jaworowicz opowiedziała także o latach młodości. Przyznała, że mierzyła się z kompleksami.

- Ta na zdjęciu to ja. Dobrze, że jestem rozpoznawalna, mam taką nadzieję. Ale wtedy miałam kompleksy, jak każda dziewczyna, która zawsze znajdzie w sobie coś, co mogłoby być ładniejsze czy lepsze. Dziś trudno w to uwierzyć, bo gram osobę, która musi być silna, radzić sobie i walczyć z oporem materii, z przeciwnościami. Ale tego też trzeba się nauczyć i to trwa - opowiadała w śniadaniówce. Po omawiane kadry Elżbiety Jaworowicz z przeszłości zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

"Pytanie na śniadanie". Elżbieta Jaworowicz o pasjach z młodości. Wyjawiła, czy mogła liczyć na wsparcie rodziców

W dalszej części rozmowy Elżbieta Jaworowicz wyjawiła, że była miłośniczką siatkówki oraz sportu. Nie zabrakło także tematu jej wykształcenia. Studiowała filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim i została absolwentką Wyższego Studium Zawodowego Realizacji Telewizyjnych Programów Dziennikarskich. W rozwoju kariery od zawsze wspierali ją rodzice.

- Konkurencja była ogromna. Udało mi się. Moi rodzice nie naciskali, nie pytali: "Z czego będziesz żyła?" Miałam ten luksus, że mogłam studiować to, czego pragnęłam. W ogóle miałam szczęście do ludzi - opowiedziała Elżbieta Jaworowicz w programie "Pytanie na śniadanie".