Kubicka chciała poprawić sobie powieki. Niebywałe, jak zareagował lekarz

Sandra Kubicka chętnie pokazuje swoje codzienne życie w mediach społecznościowych. Celebrytkę tylko na Instagramie śledzi ponad milion użytkowników, z których część stanowią jej oddani fani. W najnowszych wpisach Kubicka postanowiła podzielić się z nimi historią prosto z gabinetu lekarskiego. Specjalista miał odmówić jej wykonania pewnego zabiegu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kubicka nadaje tuż przed rozprawą rozwodową

Sandra Kubicka opowiedziała o historii z lekarzem. Taki zabieg chciała sobie zrobić

- Miałam dzisiaj konsultacje (…) Już wiem, dlaczego do niego są tak długie kolejki i, spokojnie, ja też będę musiała czekać. Doktor mi nie zrobi blefaroplastyki jeszcze - wyznała na InstaStories 26 marca Kubicka. Jak się okazało, modelka chciała zapisać się na wspomniany zabieg, który polega na usunięciu nadmiaru skóry z powiek. Specjalista wyjaśnił Sandrze, że może mieć do tego predyspozycje genetyczne. W najbliższym czasie nie może jednak poddać się blefaroplastyce. Choć nie kryła smutku, dowiedziała się, dlaczego lekarz podjął taką decyzję.

Doktor jest jednym z nielicznych lekarzy, którzy nie robią zabiegu, gdy kobieta miała robiony botoks krócej niż pół roku temu. A że ja tak miałam, to musimy poczekać

- wyjaśniła Kubicka. Co ciekawe, ekspert miał także zasugerować jej inny zabieg, dzięki któremu efekty mogłyby być bardziej widoczne.

Sandra Kubicka nie kryła zaskoczenia. Poszło o to, co powiedział jej lekarz

Celebrytka wyznała także, iż wspominany drugi zabieg musiałaby jednak wykonać u innego specjalisty, ponieważ ten doktor nie ma go w ofercie. Lekarz miał wtedy zasugerować jej, gdzie powinna się udać. - Zobaczcie, jak facet jest pewny siebie, że jest w stanie to powiedzieć i odesłać mnie do konkurencji. Szanuję takich ludzi - skwitowała modelka.

Ostatecznie była trochę zawiedziona, że nie udało jej się umówić na zabieg. Mimo wszystko cieszyła się, iż doktor podszedł do sprawy bardzo profesjonalnie. - To świadczy, że lekarz jest super, jak ci odmawia zabiegu. Już rozumiem, dlaczego tyle kobiet czeka… bo im botoks trzyma - skomentowała Kubicka, śmiejąc się.