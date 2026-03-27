Agnieszka Włodarczyk zdecydowała się parę lat temu porzucić aktorstwo. Choć wielu kojarzy ją z roli w "Sarze" czy "13 posterunku", dziś gwiazda jest pełnoetatową influencerką. Chętnie dzieli się codziennością w mediach społecznościowych. Włodarczyk 27 marca relacjonowała wizytę u fryzjera. Jak zmieniły się jej włosy? Tym również pochwaliła się fanom. Widać zmianę?

Agnieszka Włodarczyk przeszła metamorfozę. Pokazała się po wizycie u fryzjera

Wiele kobiet co kilka tygodni udaje się do fryzjera, by odświeżyć wygląd włosów. Wśród nich jest również Agnieszka Włodarczyk, która postanowiła relacjonować swoją wizytę u specjalistki. - A dziś co robimy, odrościki? - dopytywała celebrytka, leżąc na fryzjerskiej myjce. - Dzisiaj robimy odrosty, bo jesteś w procesie... - odpowiedziała fryzjerka.

- W procesie, żeby podreperować włosy - odparła z uśmiechem Włodarczyk. - Trochę w stronę blondu pójść. Także za rok państwo zobaczycie efekty naszej pracy - dowiadujemy się od fryzjerki. Niedługo później aktorka pochwaliła się efektami. Możemy zobaczyć ją w odświeżonym blondzie. - Dowaliłam do pieca z tymi kolorami, co? - powiedziała na nagraniu. Jak oceniacie efekt?

Agnieszka Włodarczyk zszokowana tym, co wydarzyło się w domu Klaudii Halejcio

Niedawno Klaudia Halejcio zatrudniała pomoc domową. Szybko się jednak zorientowała, że kobieta ją okrada. Opublikowała filmik, w którym opisała całą sytuację. Tutaj dowiecie się więcej: Szokujące zajście w willi Halejcio. Ustaliła, że była okradana. "Od papieru toaletowego...". Nagranie, które pojawiło się na Instagramie Halejcio, wzbudziło spore poruszenie. Głos postanowił zabrać również Agnieszka Włodarczyk.

Dotychczas gwiazda dzieliła życie między Dubajem a Polską. "Dlatego my w Polsce nikogo nie mamy do pomocy, nawet niani. Strasznie przykre, co was spotkało, ale niestety słyszy się za dużo o takich historiach. Współczuję" - napisała w komentarzu. "Dziękujemy… teraz przede wszystkim więcej uważności" - odpowiedziała na to Halejcio.

Internauci nie kryli niezadowolenia słowami Włodarczyk. Odebrali to jako atak. "Tylko w Polsce tak się dzieje?", "Za granicą jest to samo, ale dobra", "A to przepraszam bardzo, za granica nie kradną? Kradną!" - pisali rozgoryczeni.