Zofia Zborowska jest nie tylko aktorką, ale już od dawna i influencerką. Regularnie publikuje posty na Instagramie, gdzie zarówno chętnie reklamuje różne produkty, jak i ujawnia kulisy ze swojego życia zawodowego oraz prywatnego. Tym razem pochwaliła się fanom wizytą u fryzjera. Nie byłaby również sobą, gdyby nie pokazała efektów. Taką ma teraz fryzurę.

W poniedziałek, 23 marca, Zofia Zborowska znalazła trochę czasu dla siebie i wybrała się do fryzjera. Na InstaStories zamieściła zdjęcie, które zrobiła już na fotelu w towarzystwie stylistki. Widać, że miała nakładaną farbę na włosy. Szybko jednak okazało się, że nie zdecydowała się na żadną drastyczną czy spektakularną metamorfozę. Po prostu odświeżyła swój kolor, co mogliśmy zobaczyć na kolejnym Stories.

Gdy było już po wszystkim, Zofia Zborowska wrzuciła krótkie nagranie, na którym zaprezentowała nowe uczesanie ze wszystkich stron. Widać, że kolor faktycznie nabrał blasku i został odświeżony. Samo uczesanie również zyskało nową formę. Fryzjerka zaczesała włosy aktorki na bok, a gęsta i dość długa grzywka przysłaniała jej jedno oko. Widać, że włosy nabrały nie tylko świeżego odcienia, ale i sporą objętość. Zobaczcie, jak teraz prezentuje się Zborowska, zaglądając do naszej galerii zdjęć.

Zborowska wróciła do pracy. Teraz jej mąż przejął większość domowych obowiązków

Ostatnio wyszło na jaw, że Zofia Zborowska zdecydowała się bardziej skupić na pracy. Widzowie mogą oglądać ją w serialu "Młode gliny", ale to nie wszystko, bo niedługo zadebiutuje jako prowadząca polskiej edycji "Love is Blind" na Netfliksie. W rozmowie z TVN aktorka ujawniła, że jej powrót do pracy zbiegł się ze sportową emeryturą jej męża, Andrzeja Wrony.

- Fajnie się też złożyło, że śmiejemy się z mężem, iż on przeszedł na emeryturę. Dokładnie w momencie, kiedy zakończył swoją karierę siatkarską, ja weszłam na plan zdjęciowy. Idealnie to się ułożyło w domu - on mógł być więcej z dziećmi, a ja mogłam się realizować. Mam nadzieję, że tak już zostanie - zaznaczyła Zborowska. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.