Denise Richards to znana amerykańska aktorka i modelka. Widzowie mogą kojarzyć ją z takich produkcji jak: "Dzikie żądze", "Żołnierze kosmosu", "Żony Beverly Hills" i "Świat to za mało". W tym roku aktorka skończyła 55 lat. Miesiąc po urodzinach Richards zdradziła swoim fanom, że poddała się liftingowi twarzy. 21 marca wrzuciła na swój profil zdjęcia "przed" i "po".

Denise Richards pokazała efekty liftingu. "Wyglądasz niesamowicie"

Aktorka wrzuciła wpis współtworzony ze swoim lekarzem. Ten szczegółowo opisał, jakie zmiany zaszły w jej twarzy. "Z wiekiem zmienia się wiele drobnych elementów - na przykład brwi tracą swój uporządkowany układ. Na zdjęciach 'po' widać, jak dzięki trójwymiarowym korektom odzyskały harmonijny wygląd. Patrząc z profilu, można zauważyć, że kontur czoła wygląda dziś znacznie młodziej. Jej charakterystyczne oczy są teraz odświeżone i przywrócone do dawnego wyglądu - nie zostały zmienione, lecz subtelnie podkreślone. Nawet płatki uszu prezentują się lepiej z każdej perspektywy. Zniknął także smutny, zmęczony wyraz wokół oczu i ust" - czytamy.

U Denise wygładzono również bruzdy między brwiami, a dzięki liftingowi połączonemu ze specjalną techniką pielęgnacji skóry odświeżono także szyję i górną część klatki piersiowej. Internauci są pod wrażeniem przemiany 55-latki. "Wszystkie te detale... zachwycające! Wyglądasz niesamowicie", "Przepiękna", "Lekarz odwalił kawał dobrej roboty" - pisali. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Denise Richards obawiała się liftingu. "Nigdy nie robiłam niczego podobnego z moją twarzą"

O kulisach podjęcia decyzji Denise Richards opowiedziała w rozmowie z magazynem "Allure". Aktorka bardzo długo zastanawiała się nad wizytą u lekarza. - Przez całe życie powtarzałam, że nie poddam się liftingowi twarzy. Ponieważ to jest moja twarz i dzięki niej zarabiam na życie. Jestem w tym biznesie od dawna. Ludzie wiedzą, jak wyglądam. Nigdy nie robiłam niczego podobnego z moją twarzą. Bałam się liftingu twarzy, ale chciałam zrobić sobie szyję - moja zmarła mama zawsze mówiła, że ma indyczą szyję. Myślę, że to genetyczne. Próbowałam tej taśmy liftingującej, a później pomyślałam: "czemu by nie przykleić tego na stałe?'" - opowiadała.

