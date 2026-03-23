55-letnia Denise Richards poddała się liftingowi twarzy. Lekarz pokazał efekt metamorfozy

Denise Richards zaskoczyła fanów szczerym wyznaniem na temat swojego wyglądu. Aktorka zdradziła, że poddała się liftingowi twarzy. Efekty metamorfozy wywołały falę zachwytu wśród internautów.
Denise Richards
Denise Richards to znana amerykańska aktorka i modelka. Widzowie mogą kojarzyć ją z takich produkcji jak: "Dzikie żądze", "Żołnierze kosmosu", "Żony Beverly Hills" i "Świat to za mało". W tym roku aktorka skończyła 55 lat. Miesiąc po urodzinach Richards zdradziła swoim fanom, że poddała się liftingowi twarzy. 21 marca wrzuciła na swój profil zdjęcia "przed" i "po". 

Denise Richards pokazała efekty liftingu. "Wyglądasz niesamowicie" 

Aktorka wrzuciła wpis współtworzony ze swoim lekarzem. Ten szczegółowo opisał, jakie zmiany zaszły w jej twarzy. "Z wiekiem zmienia się wiele drobnych elementów - na przykład brwi tracą swój uporządkowany układ. Na zdjęciach 'po' widać, jak dzięki trójwymiarowym korektom odzyskały harmonijny wygląd. Patrząc z profilu, można zauważyć, że kontur czoła wygląda dziś znacznie młodziej. Jej charakterystyczne oczy są teraz odświeżone i przywrócone do dawnego wyglądu - nie zostały zmienione, lecz subtelnie podkreślone. Nawet płatki uszu prezentują się lepiej z każdej perspektywy. Zniknął także smutny, zmęczony wyraz wokół oczu i ust" - czytamy. 

U Denise wygładzono również bruzdy między brwiami, a dzięki liftingowi połączonemu ze specjalną techniką pielęgnacji skóry odświeżono także szyję i górną część klatki piersiowej. Internauci są pod wrażeniem przemiany 55-latki. "Wszystkie te detale... zachwycające! Wyglądasz niesamowicie", "Przepiękna", "Lekarz odwalił kawał dobrej roboty" - pisali. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii. 

Denise Richards obawiała się liftingu. "Nigdy nie robiłam niczego podobnego z moją twarzą" 

O kulisach podjęcia decyzji Denise Richards opowiedziała w rozmowie z magazynem "Allure". Aktorka bardzo długo zastanawiała się nad wizytą u lekarza. - Przez całe życie powtarzałam, że nie poddam się liftingowi twarzy. Ponieważ to jest moja twarz i dzięki niej zarabiam na życie. Jestem w tym biznesie od dawna. Ludzie wiedzą, jak wyglądam. Nigdy nie robiłam niczego podobnego z moją twarzą. Bałam się liftingu twarzy, ale chciałam zrobić sobie szyję - moja zmarła mama zawsze mówiła, że ma indyczą szyję. Myślę, że to genetyczne. Próbowałam tej taśmy liftingującej, a później pomyślałam: "czemu by nie przykleić tego na stałe?'" - opowiadała. 

1/12 Aktor na zdjęciu to Tomasz Kot.

Szybki quiz wiedzy. Czy dobrze podpisaliśmy tych polskich aktorów? Zawalcz o perfekcyjny wynik 12/12!
