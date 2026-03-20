Vera Wang założyła pierwszy butik w latach 80. XX wieku i dzięki temu stała się cenioną projektantką. W jej kreacjach na ślubie wystąpiły takie gwiazdy jak: Kim Kardashian, Mariah Carey czy Jennifer Lopez. To nie jest jedyne, z czego słynie Wang. Wielu zwraca również uwagę na fakt, iż choć w tym roku skończy 77 lat, wygląda nadzwyczaj młodo. Gwiazda na jednej z najnowszych fotografii zapozowała w minispódniczce, a jej sylwetka cały czas zachwyca.

Vera Wang odsłoniła niebotycznie długie nogi. Internauci nie kryją zachwytu

Młodzieńczy wygląd to zdecydowanie coś, co wyróżnia Verę Wang. Projektantka zawsze zwraca uwagę, gdy pojawia się na branżowych wydarzeniach. Zyskała spore grono obserwujących, którzy śledzą jej każdy krok w mediach społecznościowych. Ostatnio na Instagramie Wang pojawił się post ze zdjęciem, na którym pozuje ona w szarej spódniczce mini, która odsłania jej niezwykle długie nogi. Dopasowała do niej czarną bluzkę z falbanką. Całość wykończyły ciemne, opinające legginsy, okulary przeciwsłoneczne i buty na niebotycznym obcasie.

Nie da się ukryć, że Vera Wang może chwalić się szczupłą sylwetką. Zauważyli to jej obserwatorzy, którzy nie kryli zachwytu. "Zawsze mnie mile zaskakujesz. Po prostu super i mega fajne", "Wyglądasz spektakularnie", "Ta niesamowita diva znów działa na pełnych obrotach! Boska!", "Królowa" - czytamy pod postem.

Vera Wang wyjawiła, co jest sekretem jej młodości

W rozmowie z "People" Vera Wang wyznała, co wpływa na to, że cały czas zachowuje młody wygląd. -Zasadniczo całe życie pracowałam, więc tak naprawdę chodziło o pracę. Myślę, że praca zapewnia młodość i motywację. Pracuję bardzo długo, wychowałam dwie córki. Myślę, że zajęcie się czymś jest najlepszym antidotum na dobre zdrowie - wyjaśniła.

Projektantka nie ukrywała, że nie zawsze przestrzega diety. Zdarza się jej nieco zaszaleć. - Jedną z rzeczy, z których jestem znana, jest picie koktajlu z wódką. Nie ma co do tego wątpliwości, lubię. Piję wódkę po piątej, szóstej, koło siódmej wieczorem - przyznała Wang.

