Maja Hyży już kilka lat temu wyznała, że rozważa poddanie się operacjom plastycznym. W rozmowie z Plotkiem przyznała, że myśli o zmianach, aby poczuć się lepiej po ciążach. W październiku 2024 roku wokalistka przeszła operację biustu, a teraz zdecydowała się na operację plastyki brzucha. "Brzuch, który dał życie czwórce dzieci, dziś oddaję w dobre ręce. Jestem już w klinice. Za chwilę operacja. Bo jestem mamą. A mama też ma prawo być zaopiekowana. Wracam silniejsza" - pisała na Instagramie 24 lutego.
19 marca Maja Hyży po raz pierwszy zdecydowała się pokazać fanom, jak wygląda jej brzuch po zabiegu. Wokalistka nagrała filmik, na którym prezentuje swoją stylizację, a przy okazji chwali się efektami operacji. "Nagrywam szybkie GRWM [filmik z przygotowań do wyjścia z domu - przyp. red], ale wiem, że i tak wszyscy patrzą tylko na jedno. To pierwszy raz, kiedy pokazuję brzuch po operacji. Jestem mega ciekawa waszych reakcji" - napisała w opisie nagrania. Maja Hyży nie ukrywała, że sama jest bardzo zadowolona z efektów. - Jaram się na maksa - mówiła na nagraniu.
O powodach, dla których zdecydowała się na operację brzucha, Maja Hyży mówiła nieco więcej kilka miesięcy temu w rozmowie z Jastrząb Post. - Miałam taki moment w życiu, że usiadłam i pomyślałam: "Z brzuchem nie zawalczę za bardzo po moich trzech ciążach, z górą też nie za bardzo jestem w stanie zawalczyć" - opowiadała. - Sięgałam po różne metody. Nie da się z tym nic z robić. Ale to jest wszystko normalne, bo tak działa natura. Trochę się opierałam, jeśli chodzi o plastykę ciała, jednak postanowiłam, że robię to dla siebie, dla swojej głowy, dla swojej psychiki - dodała wokalistka.
W ubiegłym roku Maja Hyży również publikowała kadry ze szpitala, jednak wówczas nie chodziło o kwestie związane z operacjami plastycznymi. Wokalistka wyjawiła, że cierpi na rzadką chorobę Otto-Chrobaka, a w związku ze schorzeniem przeszła już kilka zabiegów. "Żeby nie rozdrabniać się - jest to przykurcz w biodrze, prosto tłumacząc. W moim przypadku zbyt późno wykryta choroba sprawiła, że musieli usztywnić mi lewe biodro, a prawe jest uratowane" - przekazała na Instagramie.