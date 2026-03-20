Maja Hyży już kilka lat temu wyznała, że rozważa poddanie się operacjom plastycznym. W rozmowie z Plotkiem przyznała, że myśli o zmianach, aby poczuć się lepiej po ciążach. W październiku 2024 roku wokalistka przeszła operację biustu, a teraz zdecydowała się na operację plastyki brzucha. "Brzuch, który dał życie czwórce dzieci, dziś oddaję w dobre ręce. Jestem już w klinice. Za chwilę operacja. Bo jestem mamą. A mama też ma prawo być zaopiekowana. Wracam silniejsza" - pisała na Instagramie 24 lutego.

REKLAMA

Maja Hyży pokazała brzuch po operacji. Jest pod wrażeniem efektów

19 marca Maja Hyży po raz pierwszy zdecydowała się pokazać fanom, jak wygląda jej brzuch po zabiegu. Wokalistka nagrała filmik, na którym prezentuje swoją stylizację, a przy okazji chwali się efektami operacji. "Nagrywam szybkie GRWM [filmik z przygotowań do wyjścia z domu - przyp. red], ale wiem, że i tak wszyscy patrzą tylko na jedno. To pierwszy raz, kiedy pokazuję brzuch po operacji. Jestem mega ciekawa waszych reakcji" - napisała w opisie nagrania. Maja Hyży nie ukrywała, że sama jest bardzo zadowolona z efektów. - Jaram się na maksa - mówiła na nagraniu.

O powodach, dla których zdecydowała się na operację brzucha, Maja Hyży mówiła nieco więcej kilka miesięcy temu w rozmowie z Jastrząb Post. - Miałam taki moment w życiu, że usiadłam i pomyślałam: "Z brzuchem nie zawalczę za bardzo po moich trzech ciążach, z górą też nie za bardzo jestem w stanie zawalczyć" - opowiadała. - Sięgałam po różne metody. Nie da się z tym nic z robić. Ale to jest wszystko normalne, bo tak działa natura. Trochę się opierałam, jeśli chodzi o plastykę ciała, jednak postanowiłam, że robię to dla siebie, dla swojej głowy, dla swojej psychiki - dodała wokalistka.

Maja Hyży cierpi na rzadkie schorzenie. Wyjawiła, co jej dolega

W ubiegłym roku Maja Hyży również publikowała kadry ze szpitala, jednak wówczas nie chodziło o kwestie związane z operacjami plastycznymi. Wokalistka wyjawiła, że cierpi na rzadką chorobę Otto-Chrobaka, a w związku ze schorzeniem przeszła już kilka zabiegów. "Żeby nie rozdrabniać się - jest to przykurcz w biodrze, prosto tłumacząc. W moim przypadku zbyt późno wykryta choroba sprawiła, że musieli usztywnić mi lewe biodro, a prawe jest uratowane" - przekazała na Instagramie.