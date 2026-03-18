Nie da się ukryć, że to właśnie włosy są najbardziej charakterystycznym elementem wyglądu Michała Szpaka. W jednym z wywiadów piosenkarz przyznał, że dbanie o taką burzę loków wcale nie jest łatwe. - To są takie codzienne rutyny. I sam fakt, że pozwalam sobie na własny odpoczynek, własny reset, pozwala mi też zachować witalność siebie jako człowieka - mówił w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Z pewnością wiele osób zastanawia się, jak piosenkarz wyglądałby w krótkich włosach. Jakiś czas temu wizualizacją metamorfozy podzielił się znany fryzjer Łukasz Urbański. Internauci nie kryli zachwytu.

REKLAMA

Michał Szpak w krótkich włosach zrobił furorę

Łukasz Urbański zaprezentował niedawno na swoim instagramowym profilu wirtualne metamorfozy polskich celebrytów, które przeprowadził w popularnym programie graficznym. Wśród nich znalazł się także Michał Szpak, który, choć lubi eksperymentować z wizerunkiem, to od lat unika radykalnego cięcia.

Na zdjęciu widzimy go w krótkich, kręconych włosach, zaczesanych do góry. Fryzura podkreśliła rysy twarzy piosenkarza i dodała mu jeszcze więcej charakteru. Urbański zapytał internautów, co sądzą o Szpaku w takim wydaniu. Zdecydowana większość, bo aż 73 proc. osób, które wzięły udział w zabawie, odpowiedziało, że piosenkarz powinien zastanowić się nad skróceniem włosów. Pozostałe 27 proc. wolałoby, żeby Szpak nie eksperymentował z fryzurą. Zdjęcie, o którym mowa, znajdziecie w naszej galerii.

Michał SzpakOtwórz galerię

Michał Szpak stawia przede wszystkim na swój rozwój. "Jest niezwykle ważny"

W niedawnym wywiadzie udzielonym redakcji TVP Info Szpak przyznał, że zależy mu na tym, by przekraczać swoje granice. - Jestem o wiele bardziej niezależny i chcę, żeby ludzie mnie poznawali, widzieli mój progres w życiu, a nie wkładali mnie w ramy, w których myślą, że będzie mi dobrze. Ja już byłem takim ptakiem w złotej klatce i uważam, że to nie jest fajne doświadczenie. Rozwój w życiu - i duchowym, i naszym osobistym - jest niezwykle ważny - tłumaczył.

