"Rolnik szuka żony" w dziewiątej edycji zaprezentował fanom między innymi historię poznania Klaudii i Valentyna. W ich przypadku udział w programie okazał się prawdziwą miłością. Zakochani wzięli ślub, a w styczniu poinformowali o narodzinach syna Mikołaja. "Witaj na świecie maluszku" - pisała Klaudia. Bohaterka formatu ostatnio pokazała, że w jej wyglądzie nastąpiły pewne zmiany.

"Rolnik szuka żony". Klaudia przeszła metamorfozę. Tak teraz wygląda

Klaudia z programu "Rolnik szuka żony" aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ostatnio postanowiła odświeżyć swój wizerunek i zdecydowała się na wyraźną metamorfozę fryzury. Jak można zobaczyć na udostępnionych w mediach społecznościowych InstaStories, przeszła profesjonalną koloryzację w salonie fryzjerskim, stawiając na naturalny, świetlisty efekt.

Od razu widać, że jej włosy zyskały nowy wymiar. Pojawiły się subtelne, ciepłe refleksy, które wręcz idealnie podkreśliły długość i dodały fryzurze lekkości. Metamorfoza wyraźnie ożywiła jej wygląd, zachowując jednocześnie naturalny charakter. Uśmiech i zadowolenie na twarzy Klaudii sugerują, że efekt końcowy w pełni spełnił jej oczekiwania. Jak oceniacie?

"Rolnik szuka żony". Klaudia i Valentyn poznali się w programie. Tak wyglądały początki

Na początku relacji Klaudii i Valentyna nie było mowy o wspólnym zamieszkaniu. Uczestników "Rolnika" dzieliła duża odległość. - Uczucia się rozwinęły, definitywnie. Ale cieszę się, że tak to wyszło. To, czego się najbardziej obawiałem, to odległości, bo z doświadczenia wiedziałem, że to nie będzie łatwe. Nie jest łatwo, nie jest dalej łatwo, najgorsze są te pierwsze dni po spotkaniu, bo widzimy się co weekend, co drugi, ale ten pierwszy dzień po... Jest ciężko - wspominał Valentyn na antenie TVP, gdy przyszedł moment na podsumowanie ich związku. Z kolei Klaudia już wtedy snuła przewidywania dotyczące przyszłości. - Można nazwać to miłością. Ja się śmieję, że ten finał będzie dla mnie na ślubnym kobiercu i tak, to będzie dla mnie finał - powiedziała, co ostatecznie potwierdziło się w sierpniu 2025 roku. ZOBACZ TEŻ: Bardowska z "Rolnik szuka żony" miała dość czarnych frontów. Tak teraz wygląda jej kuchnia

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!