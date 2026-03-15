Dorota Chotecka należy do grona najpopularniejszych polskich aktorek. Zagrała w wielu kultowych serialach, takich jak "13 posterunek", gdzie grała Jolę, czy w "Ranczu", w którym wcieliła się w Krystynę Więcławską. 15 marca gwiazda świętuje kolejne urodziny. Pamiętacie, jak kiedyś wyglądała?

Radosław Pazura i Dorota Chotecka są ze sobą 35 lat. Jak wyglądała ich najbardziej szalona randka? "Zatańczył przed samochodem"

Dorota Chotecka na zdjęciu z przeszłości. Internauci nie kryją zachwytu

W niedzielę na profilu na Instagramie aktorka opublikowała swoje czarno-białe zdjęcie sprzed lat. Do tego dodała kilka słów, które skierowała do siebie i podzieliła się wyznaniem. "Życzę sobie, żeby w moim życiu na nic nie było za późno. Happy birthday to me!" - napisała Dorota Chotecka. Internauci szybko ruszyli z życzeniami. "Dorotko, bądź szczęśliwa - dla siebie, na swoich zasadach. Dużo, dużo zdrowia i tej niekończącej się energii i blasku, które w sobie masz", "Samych wspaniałości i dużo uśmiechu", "Najlepsze życzenia urodzinowe! Oby plany i marzenia się spełniały" - piszą. My również dołączamy się do życzeń!

Internauci zwrócili także uwagę na dodane przez gwiazdę zdjęcie. Pojawiło się wiele komplementów pod adresem Choteckiej. "Piękna. Piękna z zewnątrz... Piękna duszą...", "Pani Dorotko jest pani fantastyczna", "Wow zdjęcie!" - zachwycają się w komentarzach obserwatorzy aktorki. Zdjęcia Doroty Choteckiej z różnych etapów jej życia znajdziecie w galerii poniżej:

Przypomnijmy, że Chotecka jest przy tym dumną mamą 19-letniej Klary. Choć rodzice dziewczyny tworzą jedną z najbardziej znanych par w polskim show-biznesie, sama nastolatka stroni od blasku fleszy. Aktorka wyznała niegdyś, dlaczego nie pojawia się wraz z nimi na medialnych wydarzeniach. - Córka ma inne pasje i zainteresowania. Nie ciągnie jej do social mediów. Chroni swoją prywatność, a my szanujemy jej decyzję - ujawniła w rozmowie z "Co za tydzień" Chotecka. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Pazura i Chotecka nie pokazują 19-letniej córki. Dlaczego? Wszystko jasne".

