Julia Wieniawa niedawno wypowiedziała się na temat ADHD. W podcaście "Bo chcę wiedzieć" wyznała, że jest w trakcie diagnozy. - Badanie u psychologa oraz badanie neuroprzekaźników z krwi. No i mam podwójne potwierdzenie, że to ADHD jest. Mój organizm podobno nie produkuje sam dopaminy i serotoniny, czyli jest to właśnie główna przyczyna tego ADHD - powiedziała. Na te słowa od razu zareagowała lekarka, Paulina Rodziewicz-Ropiak.

Lekarka grzmi na temat Julii Wieniawy. To powiedziała o diagnozowaniu ADHD

Paulina Rodziewicz-Ropiak to lekarka, która aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ostatnio udostępniła słowa Julii Wieniawy i postanowiła je skomentować. Na wstępie podkreśliła, że aktorka nie ma racji. - Tak się składa, że akurat to jest bzdura. Po pierwsze osoby z ADHD produkują zarówno serotoninę, jak i dopaminę. Po drugie ADHD jest związane z zaburzeniami w neuroprzekaźnictwie dopaminy i noradrenaliny - dodała. Wyznała, że ten wynik nie ma nic wspólnego z diagnozą ADHD.

- Po trzecie, co moim zdaniem najważniejsze, do diagnozy ADHD nie badamy poziomu neuroprzekaźników we krwi. Po pierwsze, ten wynik o niczym nas nie informuje. Ani za wysoki, ani za niski nie ma wartości diagnostycznej. Żaden lekarz nie zleca takich badań, czy to w diagnozie ADHD, czy to w diagnozie depresji - skwitowała Rodziewicz-Ropiak na swoim profilu. Dodała, że takie badania to marnowanie pieniędzy. - To badania, które kosztują często tysiąc złotych. Robienie ich to po prostu wyrzucanie pieniędzy w błoto - skwitowała.

Lekarka zwraca uwagę na to przy diagnozie ADHD. "Nie wydawaj pieniędzy na bezsensowne badania z polecenia celebrytów"

Paulina Rodziewicz-Ropiak podsumowała swoją wypowiedź, zwracając się do obserwatorów. Zaleciła, aby po prostu zgłoszać się do lekarzy, a nie słuchać celebrytów w kwestii zdrowia. - Jeśli podejrzewasz u siebie ADHD - zgłoś się do lekarza, nie diagnozuj się na własną rękę, nie wydawaj pieniędzy na bezsensowne badania z polecenia celebrytów. Kiedy dożyjemy czasów, kiedy o sprawach medycznych będą się wypowiadać ludzie z wykształceniem medycznym? - powiedziała dosadnie.

