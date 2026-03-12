Jeszcze do niedawna Margot Robbie aktywnie promowała najnowszy film z jej udziałem - "Wichrowe Wzgórza". Aktorka pokazywała się wówczas na wydarzeniach i w wywiadach w charakterystycznych dla siebie długich, blond włosach. Podczas pokazu mody Chanel 9 marca, gwiazda zaskoczyła fanów nową fryzurą - dłuższym bobem. Teraz zaczęli oni dostrzegać jeszcze jedną zmianę w wyglądzie Robbie.

Margot Robbie posądzona o zażywanie znanego leku dla cukrzyków. "Przecież już wcześniej była piękna"

Nowe, krótkie włosy aktorki wywołały poruszenie pośród jej fanów. Internauci nie kryli, że fryzura gwiazdy mocno ich podzieliła. Niektórym bardzo się podoba, podczas gdy inni nie kryją, że woleli Margot w dłuższych włosach. Pośród komentarzy zaczęły jednak pojawiać się także wpisy dotyczące sylwetki Robbie. Użytkownicy zwrócili uwagę, iż na najnowszych zdjęciach jest bardzo szczupła i ich zdaniem, schudła na twarzy. Część z nich zasugerowała nawet, że aktorka mogła zacząć przyjmować popularny w ostatnich miesiącach lek, który wspomaga odchudzanie.

"Mam nadzieję, że nie sięgnęła po te środki na odchudzanie. Przecież już wcześniej była piękna", "Coraz ciężej ją rozpoznać", "Bardzo schudła, zaczynam się martwić", "Jej twarz wygląda ostatnio inaczej" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów zaniepokojonych fanów.

Tak ekspert ocenił nową fryzurę Margot Robbie. Nie krył zachwytu

W rozmowie z Plotkiem nową fryzurę Robbie ocenił za to Michał Musiał, fryzjer i ekspert modowy. Już na starcie zaznaczył, że włosy aktorki po ścięciu bardzo mu się podobają. - Margot Robbie postawiła na nic innego, jak typową klasykę, jeśli chodzi o formę strzyżenia. Mamy tu do czynienia z typowym francuskim bobem, ściętym na prosto i delikatną grzywką - skomentował Musiał.

- "Pazura" dodała nieoczywista stylizacja. Messy fale doskonale wpisują się w światowe trendy i prezentują się bardzo naturalnie. Przedziałek na boku i założenie włosów za lewe ucho także zostało bardzo dobrze przemyślane - pięknie odsłoniło twarz i podkreśliło linię żuchwy. Niby klasyka, aczkolwiek widać tu świeżość i pewnego rodzaju nonszalancję. Jest naprawdę dobrze - podsumował ekspert, doceniając nowy wizerunek gwiazdy.