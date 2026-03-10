Margot Robbie przez długi czas promowała film, w którym ostatnio wystąpiła, czyli "Wichrowe Wzgórza". Aktorka wyróżniała się długimi blond włosami. Teraz jednak postanowiła, że najwyższy czas na zmiany. Aktorka zaprezentowała się w Paryżu na Fashion Weeku w zupełnie nowej odsłonie. 9 marca fotoreporterzy uchwycili ją w odmienionej, krótkiej fryzurze. Specjalnie dla nas jej nowy look skomentował Michał Musiał, fryzjer i ekspert modowy.

Margot Robbie w nowej fryzurze. Co na to ekspert? "Typowa klasyka"

Michał Musiał dla Plotka ocenił nową fryzurę Margot Robbie. Posypały się komplementy. - Margot Robbie postawiła na nic innego, jak typową klasykę, jeśli chodzi o formę strzyżenia. Mamy tu do czynienia z typowym, francuskim bobem ściętym na prosto i delikatną grzywką - zaczął ekspert. Dodał również, że stylizacja włosów zrobiła swoje. - "Pazura" dodała nieoczywista stylizacja. Messy fale doskonale wpisują się w światowe trendy i prezentują się bardzo naturalnie. Przedziałek na boku i założenie włosów za lewe ucho także zostało bardzo dobrze przemyślane - pięknie odsłoniło twarz i podkreśliło linię żuchwy. Niby klasyka, aczkolwiek widać tu świeżość i pewnego rodzaju nonszalancję. Jest naprawdę dobrze - podsumował. Zgadzacie się?

Margot Robbie czuje presję? Przyznała, że robi "filmy dla widzów, nie krytyków"

Margot Robbie w lutym udzieliła wywiadu dla "Vogue Australia". Aktorka uczestniczyła w rozmowie ze swoim kolegą z planu filmu "Wichrowe wzgórza", Jacobem Elordi. Wyznała, jakie ma podejście do tworzenia produkcji. Podkreśliła, że zależy jej na tym, aby to widzowie dobrze odebrali film, a nie krytycy. - Nigdy, przenigdy nie byłam na planie i nie zastanawiałam się: "Co krytycy o tym pomyślą? Co teraz poczuje publiczność? Jaka będzie jej reakcja emocjonalna?". Uważam, że powinno się kręcić filmy dla ludzi, którzy będą kupować bilety. To takie proste - wyznała Margot. ZOBACZ TEŻ: Wyciągnęła stare zdjęcia Margot Robbie czy Hailey Bieber. "Nie jesteś brzydka, tylko biedna". Wywołała burzę