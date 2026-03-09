Helen Hunt pojawiła się w Paryżu. 62-latka zachwyciła wyglądem

Helen Hunt była wielką gwiazdą lat 90. W połowie pierwszej dekady XXI wieku zdecydowanie ograniczyła swoją obecność w mediach. Nie zrezygnowała jednak z pracy całkowicie. W 2013 roku otrzymała nominację do Oscara za rolę w filmie "The Sessions". Dziś gwiazda łączy aktorstwo, reżyserię i życie rodzinne, podkreślając w wywiadach, że intensywna praca nie zawsze musi oznaczać medialną sławę. W marcu 2026 roku Helen wraz z córką pojawiły się na Paris Fashion Week. Aktorka zachwyciła naturalną odsłoną.

Helen Hunt zachwyciła w Paryżu. Spójrzcie na te włosy!

Helen Hunt zaprezentowała się fotoreporterom na Paris Fashion Wek, gdzie pojawiła się na pokazie Stelli McCartney. Towarzyszyła jej córka Makena Lei. Aktorka tego dnia wybrała białą bluzkę, długą szarą spódnicę i szpilki w czerwonym kolorze. Helen dumnie prezentowała również siwe włosy. Co ciekawe, aktorka w wywiadzie z Flow Space podkreślała, że nie sugeruje się "hollywoodzkimi standardami urody". "To stawało się nierealne, by nie brać do siebie tego, jak zaczynasz wyglądać. Był pewien niepisany rodzaj wstydu i tragizmu, gdy nie wyglądałaś tak, jak oczekiwano. To mogło zniszczyć całe twoje życie. Nie pozwoliłam, by zajmowało mi to miejsce w głowie i sercu" - mówiła. Zdjęcia znajdziecie w galerii.

Za te role pokochaliśmy Helen Hunt. Później zrobiła sobie przerwę od kariery

Helen Hunt dała się poznać jako utalentowana aktorka. W 1997 roku zdobyła Oscara za rolę w filmie "Lepiej być nie może". Później postanowiła zrobić sobie przerwę od tego zawodu. Po raz kolejny zniknęła z mediów w latach 2001-2004. W "The Guardian" przyznała, że bała się, że już zawsze będzie na świeczniku paparazzich. Z kolei w wywiadzie z "The New York Times" podkreślała, że trudno było znaleźć role, które pozwalały na wychowanie córki, która przyszła na świat w 2004 roku. Po tym czasie Helen występowała w "Dobrej kobiecie", "Bobbym" oraz "Then Shoe Found Me". Z czasem stała się mniej wybredna w wyborze produkcji, co powiedziała portalowi Vulture w 2011 roku. Jaki jest wasz ulubiony film z udziałem aktorki?