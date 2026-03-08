Uczestnik "The Voice of Poland" schudł 60 kilogramów. Tak mówi o otyłości

Filip Mettler był jednym z najbardziej utalentowanych uczestników 16. edycji "The Voice of Poland". Artysta doszedł do półfinału show, podbijając serca jury oraz widzów. Choć ostatecznie Mettler nie wygrał programu, stał się jedną z najbardziej barwnych postaci. Otwarcie opowiadał przy tym, że zgłosił się do show po latach, gdyż przeszedł sporą metamorfozę - schudł aż 60 kilogramów.

REKLAMA

Zobacz wideo Olek Sikora wyznaje: "Byłem pulpetem przez jakiś czas". W Tańcu z gwiazdami schudł 8,5 kg

Filip Mettler zmagał się z otyłością. "Bez wstydu, bez kolorowania"

Przed występem w "The Voice", lata wcześniej Mettler wziął również udział w "X Factor". Z powodu choroby otyłościowej artysta postanowił jednak zrezygnować z rozwoju dalszej kariery i na pewien czas zniknął z przestrzeni medialnej. W 2024 roku zdecydował jednak to zmienić. Ważył wówczas 130 kilogramów. - Podjąłem decyzję o leczeniu i w grudniu zeszłego roku poddałem się operacji bariatrycznej, czyli operacji zmniejszenia żołądka, która pomogła mi schudnąć równe 60 kilogramów - wyjawił w programie TVP.

Mettler szerzy obecnie świadomość na temat tej choroby, która dotyka miliony Polaków. W czwartek 5 marca muzyk wziął nawet udział w dyskusji nt. Problemu Otyłości w Polsce w Senacie. "Bycie wokalistą, obecność w social mediach i mediach zawsze chcę łączyć z robieniem czegoś 'dobrego'. Tym czymś jest między innymi mówienie głośno i wprost o Chorobie Otyłościowej. Bez wstydu, bez kolorowania - tak jak jest" - skomentował na Instagramie Mettler, chętnie pokazując zdjęcia sprzed i po swojej metamorfozie.

Filip MettlerOtwórz galerię

O metamorfozie sylwetki otwarcie mówi też Aneta Zając. "Zmiana czasem przychodzi powoli"

4 marca w mediach społecznościowych na temat swojej metamorfozy wypowiedziała się również Aneta Zając. Jak wiadomo, na przestrzeni ostatniego roku aktorka także mocno schudła, o czym chętnie opowiada. Gwiazda opublikowała wówczas serię starych i nowych zdjęć. Przyznała, że na niektórych z nich sama się nie poznała. "Na początku nie poznałam tej osoby z drugiego, trzeciego i czwartego zdjęcia. Dopiero po chwili dotarło do mnie, że to ja" - napisała niżej Zając. Aktorka postanowiła zwrócić się przy tym do osób, które również starają się obecnie schudnąć. "Dziś wiem jedno - udało mi się wyjść z tamtego miejsca. I mam nadzieję, że już tam nie wrócę. Jeśli teraz jest ci trudno, nie rezygnuj. Zmiana czasem przychodzi powoli" - dopisała gwiazda.