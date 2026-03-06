Aneta Zając w zeszłym roku przeszła spektakularną przemianę. Aktorka postanowiła zawalczyć o zdrowie i sylwetkę, a dziś nie jest stanie uwierzyć, jak kiedyś wyglądała. Gwiazda "Pierwszej miłości" podkreśla, że droga do szczupłej sylwetki nie była łatwa, a wszystko działo się pod kontrolą lekarzy. W środę 4 marca na profilu na Instagramie Zając pojawił się post, który wywołał spore poruszenie - swoimi odczuciami podzieliła się także sama gwiazda.

Zobacz wideo "Jestem gotowa na miłość" - wyznaje Aneta Zając

Aneta Zając o swojej przemianie. Tak na jej post zareagowała Urszula Dębska

"Na początku nie poznałam tej osoby z drugiego, trzeciego i czwartego zdjęcia. Dopiero po chwili dotarło do mnie, że to ja" - napisała na swoim profilu Aneta Zając. Aktorka podzieliła się karuzelą zdjęć - jedno pochodzi z teraz, pozostałe sprzed metamorfozy. Dodała też, że również jej bliscy mieli wątpliwości, kto znajduje się na kadrach. Następnie podzieliła się swoją refleksją, o czym możecie przeczytać tutaj: Aneta Zając opublikowała swoje zdjęcia sprzed metamorfozy. "Nie poznałam tej osoby". Zdjęcia znajdziecie poniżej:

Internauci zostawili mnóstwo komentarzy. "Jesteś niesamowita", "Jesteś dla mnie inspiracją i motywacją. Piękna wewnętrznie i zewnętrznie", "Kłaniam się nisko. Jesteś wzorem" - piszą. Wśród komentujących znalazły się także osoby z branży. Naszą uwagę zwrócił zwłaszcza jeden wpis, który zostawiła przyjaciółka Anety Zając. "Dumna najbardziej w świecie! Podziwiam każdego dnia! I uczę się tego od ciebie" - zwróciła się do serialowej Marysi Urszula Dębska, która w "Pierwszej miłości" wcielała się przez lata w postać Sabiny (odeszła z produkcji w 2022 roku). "Dziękuję Uluś za wsparcie" - odpisała jej Zając, dodając emotkę w kształcie czerwonego serca.

Jak schudła Aneta Zając?

Pod postem nie zabrakło także pytań o to, jak zacząć walkę o zdrowie i smuklejszą sylwetkę. Aktorka wyjaśniła, że ona osobiście radzi wizytę u endokrynologa albo obesitologa (lekarz specjalizujący się w leczeniu otyłości). O swojej przemianie już nie raz opowiadała także przy innych okazjach. Zając unika przede wszystkim produktów przetworzonych i zrezygnowała z cukru. Oprócz tego postawiła na ćwiczenia i codzienną dawkę ruchu. Więcej znajdziecie tutaj: Aneta Zając przeszła metamorfozę. Teraz zdradza, jak schudła. Całkowicie zrezygnowała z jednego składnika.