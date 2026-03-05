Borys Szyc przeszedł w ostatnim czasie ogromną metamorfozę. Aktor zrzucił ponad 15 kg. Przemiana jest związana z przygotowaniami do roli w nowym serialu Netfliksa "Bunt". Szyc wcieli się tam w byłego więźnia, który będzie próbował powstrzymać rozlew krwi podczas największego buntu więziennego w Polsce. Historia jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. W najnowszym wywiadzie z Plejadą aktor opowiedział o tym, jak udało mu dojść do tak świetnej formy. Okazuje się, że nie było to łatwe zadanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Aleksandra Grabowska zdradza kulisy pracy z Szycem i Kotem

Borys Szyc opowiedział o swojej przemianie. Jedna rzecz była dla niego najtrudniejsza

Aktor otwarcie przyznał, że cały proces metamorfozy był bardzo wymagający. "Rzeczywiście wykończyło mnie [to - przyp.red] fizycznie i psychicznie. Wsadziłem w to naprawdę dużo, dużo pracy. (...) Ćwiczyłem bardzo dużo i zrzucałem masę. Do 'Heweliusza' musiałem przybrać, więc do 'Buntu' z kolei zrzuciłem jakieś 15-16 kg. Chodziło o to, żeby ciało było umięśnione, ale bardzo wyżyłowane, bo to były czasy, kiedy raczej w więzieniach nie przelewało się za bardzo i nie było dobrego jedzenia" - opowiadał. Okazuje się, że największym wyzwaniem było zrezygnowanie ze słodyczy. "Przez osiem miesięcy" - sprecyzował Szyc. "Jak na święta zjadłem makowiec, to myślałem, że zemdleję z wrażenia" - żartował.

Borys Szyc o pracy nad nowym serialem. "Przez ponad siedem miesięcy byłem kimś innym"

W serialu więźniowie prowadzą bunt głodowy. Właśnie dlatego Borys Szyc musiał poddać się tak radykalnej metamorfozie. "Chodziło nam o to, żeby ten człowiek rzeczywiście zupełnie inaczej wyglądał. Dlatego miałem doczepione włosy przez ponad pół roku, co było strasznym przeżyciem, zwłaszcza dla mojej rodziny, ale musiałem chodzić z tym czymś na głowie. Przez te ponad siedem miesięcy byłem kimś innym. Z drugiej strony, pozytywnie na to patrząc, doprowadziłem moje ciało do takiej formy, w jakiej chyba nigdy w życiu nie byłem. W wieku 47, a w tym roku 48 lat, więc to jest pocieszające" - mówił w tej samej rozmowie. Premiera serialu "Bunt" jest zaplanowana na drugą połowę 2026 roku.