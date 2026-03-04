W marcu ubiegłego roku Aneta Zając wyjawiła fanom, że przeszła metamorfozę. Aktorka sporo straciła na wadze, zaznaczając przy tym, że jest pod opieką lekarzy, a w przemianie pomogła jej trafna diagnoza. Zając wróciła również do regularnego uprawiania sportu. Aktorka wciąż dzieli się swoimi postępami i dodaje otuchy innym osobom. 4 marca gwiazda "Pierwszej miłości" zamieściła kilka swoich starych zdjęć i podzieliła się pewną refleksją.

REKLAMA

Zobacz wideo Co zrobiła z pieniędzmi?

Aneta Zając zamieściła swoje dawne zdjęcia. Nie ukrywa, że było jej ciężko

Na Instagramie Anety Zając pojawiło się jej obecne zdjęcie zestawione z trzema starszymi fotografiami. Aktorka przyznała otwarcie, że początkowo się na nich nie poznała. "Na początku nie poznałam tej osoby z drugiego, trzeciego i czwartego zdjęcia. Dopiero po chwili dotarło do mnie, że to ja" - pisze Zając. "Pokazałam te zdjęcia bliskim. Też mieli wątpliwości. 'Przecież ty tak nie wyglądałaś'. 'To niemożliwe'" - czytamy na Instagramie aktorki.

Aneta Zając w dalszej części wpisu przekazała, że na swoich starych zdjęciach widzi "kogoś, kto się bardzo starał". "Kto próbował funkcjonować, choć w środku było naprawdę ciężko. Kogoś, kto już tracił nadzieję, że uda się coś zmienić" - napisała. Gwiazda "Pierwszej miłości" zwróciła się też do osób, które są na początku swojej drogi. "Dziś wiem jedno - udało mi się wyjść z tamtego miejsca. I mam nadzieję, że już tam nie wrócę. Jeśli teraz jest ci trudno, nie rezygnuj. Zmiana czasem przychodzi powoli" - podsumowała.

Aneta ZającOtwórz galerię

Aneta Zając nie chce zdradzać szczegółów na temat swojej diagnozy. Wyjawiła powód

Aneta Zając w ubiegłym roku udzieliła wywiadu Magdzie Mołek, w którym opowiedziała nieco więcej o swojej przemianie. W rozmowie z dziennikarką podkreśliła, że w jej przypadku wsparcie specjalistów okazało się niezbędne. - Musiałam przyznać sama przed sobą, że nie dam rady i muszę poprosić kogoś o pomoc. A do tej pory nie lubiłam o nią prosić. (...) Dopiero gdy zrobiłam profesjonalnie badania, zgłosiłam się do lekarza, okazało się to, co się okazało - opowiadała w podcaście "W moim stylu".

Aktorka nie chce jednak publicznie mówić o tym, jaką dokładnie diagnozę usłyszała od lekarzy. - Chciałabym to zachować dla siebie. Nie chcę, by ktoś inspirował się moimi wynikami i moim sposobem leczenia. To jest wrażliwy temat - zaznaczyła.