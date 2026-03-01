Małgorzata Rozenek w naturalnej odsłonie. Pokazała się bez makijażu

Małgorzata Rozenek-Majdan angażuje się nie tylko w sprawy show-biznesowe, ale również polityczne. Regularnie widzimy prezenterkę na salonach. Nie da się ukryć, że zawsze ma wtedy starannie zrobiony makijaż, elegancko ułożone włosy, a także niebanalne stylizacje. Są jednak momenty, że Rozenek-Majdan pokazuje się w naturalnej odsłonie. Gwiazda aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie regularnie odzywa się do fanów. Tym razem postanowiła udostępnić nagranie bez makijażu.

Małgorzata Rozenek-Majdan bez makijażu. Pokazała się fanom w naturalnej odsłonie

Małgorzata Rozenek-Majdan ma dużo na głowie. Jak wiemy, już wkrótce zadebiutuje jako prezenterka "Królowej przetrwania". Pomimo bardzo zapełnionego grafiku regularnie odzywa się do fanów na Instagramie, gdzie zyskała aż ponad milion obserwatorów. Ostatnio postanowiła zainspirować obserwatorów nowymi kosmetykami. Na swoim profilu zaprezentowała, jak robi makijaż. Uważnie pokazała fanom cały proces nakładania make-upu. Tym samym fani mogli zobaczyć, jak nakłada produkty na naturalną cerę. Lubicie takie nagrania na profilach gwiazd? Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Małgorzata Rozenek-Majdan dba o swoją sylwetkę w taki sposób. Zdradziła sekret

Małgorzata Rozenek-Majdan stara się zdrowo odżywiać. Jakiś czas temu zdradziła w rozmowie z Jastrząb Post, że już od dawna zrezygnowała z trzech produktów. W jej diecie nie ma mięsa, cukru ani alkoholu. - Jeżeli wyeliminujesz ze swojej diety te trzy rzeczy, to możesz jeść wszystko - twierdzi. Dodała również, co sprawia jej trudność. - Mam największy problem z rezygnacji z węglowodanów - przyznała. Gwiazda dziennie stara się spożywać jedną porcję białka. - Zawsze jem jedną porcję białka dziennie - shake'a proteinowego. A na obiad jem rybę z warzywami. Staram się nie łączyć białka z węglowodanami - podkreśliła. ZOBACZ TEŻ: Rozenek opublikowała decyzję prezesa UOKiK. Szybko wydała oświadczenie