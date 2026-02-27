Cezary Żak zaskoczył fanów zupełnie nowym wizerunkiem. Przez lata widzowie kojarzyli go z krótką, charakterystyczną fryzurą. Tym razem jednak zaprezentował się w zupełnie nowej odsłonie, która dla wielu okazała się sporym zaskoczeniem. Metamorfoza jest związana z przygotowaniami do nowej produkcji, w której on sam bierze udział.

Zobacz wideo Olek Sikora wyznaje: "Byłem pulpetem przez jakis? czas". W Tan?cu z gwiazdami schudł 8,5 kg

Cezary Żak w zupełnie nowej odsłonie. Internauci przecierają oczy ze zdumienia

W ostatnich latach aktor raczej nie eksperymentował ze swoim wyglądem. Krótko ostrzyżone włosy stały się jego znakiem rozpoznawczym, a ewentualne zmiany ograniczały się głównie do zarostu lub charakteryzacji do konkretnych ról.

Tym razem jednak Żak zdecydował się na wyraźną przemianę. Na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikował zdjęcie z pierwszej przymiarki do nowego filmu. Na fotografii prezentuje się w klasycznie ułożonych, siwych włosach - starannie wygładzonych i zaczesanych do tyłu. Nowa fryzura nadaje mu bardziej elegancki, ale też znacznie poważniejszy wygląd niż dotychczas. "Pierwsza przymiarka do nowego filmu. No i jak?" - napisał Cezary Żak, zapraszając internautów do komentowania.

Reakcje pojawiły się błyskawicznie. Wśród opinii nie brakowało zarówno zachwytów, jak i zaskoczenia. "Jakoś obco. Uwielbiam pana w 'Ranczu' w obu wcieleniach", "Panie Cezary... cokolwiek by pan nie wdział, to widzę kunszt aktorski. Czekam na kolejne pana role", "Ciekawie i intrygująco", "Za poważnie jakoś, taki bijący smutek od pana Cezarego" - pisali pod postem. Zdjęcia przemiany zobaczycie w naszej galerii:

Cezary Żak zawdzięcza rozpoznawalność przede wszystkim dwóm popularnym produkcjom

Cezary Żak od lat należy do grona najbardziej cenionych polskich aktorów teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Szeroką rozpoznawalność przyniosły mu role w popularnych serialach. Największą sympatię widzów zdobył dzięki podwójnej kreacji w serialu "Ranczo", gdzie wcielał się w wójta Pawła Kozioła oraz jego brata bliźniaka, księdza Piotra. Wcześniej ogromną popularność zapewnił mu także sitcom "Miodowe lata", w którym jako Karol Krawczyk stworzył niezapomniany duet z Tadeuszem Norkiem, granym przez Artura Barcisia.