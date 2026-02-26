25 lutego Sandra Kubicka i Aleksander Baron spotkali się w sądzie na rozprawie rozwodowej. Według relacji Pudelka muzyk wszedł do budynku bocznym wejściem. W pewnym momencie Kubicka i Baron oddalili się od tłumu i mieli prowadzić nerwową dyskusję. - Sandra, przestań. Nie rozmawiam z tobą! - rzekomo krzyczał muzyk do modelki. Tabloid przekazał, że rozprawa trwała 15 minut. Dzień po emocjonującym dniu Aleksander Baron zabrał głos w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Bagi wspomniał o matchy Kubickiej. Tak ją ocenił

Aleksander Baron pochwalił się nową fryzurą. Wspomniał o zmianach w życiu. "Mi się podoba"

Wiele osób twierdzi, że metamorfoza fryzury często symbolizuje zmiany w życiu. Tego samego zdania jest Aleksander Baron. Dzień po rozprawie muzyk wybrał się do salonu fryzjerskiego i postawił na subtelne odświeżenie wyglądu. Jak widać na zamieszczonych zdjęciach, Baron nie ściął dredów. Zdecydował się nowe upięcie oraz jaśniejsze, blond pasma. Kadry znajdziecie w naszej galerii.

"Zmiany w głowie, zmiany na głowie. Nowy etap w życiu to symboliczny powód na nową fryzurę. A jeśli kogoś mam dopuścić do swoich dredów, to tylko Agnieszkę, która już od prawie dekady niezmiennie dba o moje włosy" - czytamy w opisie kadrów zamieszczonych na instagramowym profilu muzyka. Pod publikacją Barona pojawiło się sporo komentarzy od internautów. "Elegancko", "Mi się podoba fryz", "Bardzo ładnie", "Zmiany są potrzebne w życiu", "Ja cię widzę w krótkich", "Trochę szalone" - pisali.

GALERIA BARONOtwórz galerię

Prawniczka Aleksandra Barona zabrała głos ws. kolejnej rozprawy. Ujawniła termin

"Fakt" skontaktował się z prawniczką Aleksandra Barona, mecenas Anną Grabowską. Wspomniała o tym, że sprawa jej klienta nie została jeszcze rozstrzygnięta. "Jesteśmy w trakcie" - powiedziała. Mecenas Anna Grabowska przekazała tabloidowi, że w marcu Aleksander Baron i Sandra Kubicka ponownie spotkają się w sądzie. Zapytana o to, dlaczego rozprawa tak szybko się skończyła, odpowiedziała krótko. "Dążymy do porozumienia, ugodowego zakończenia tego procesu i mamy nadzieję, że to tak się zakończy" - oceniła.