Górniak wstawiła archiwalne zdjęcie. Miała tylko 17 lat

Edyta Górniak zaskoczyła swoich fanów i podzieliła się zdjęciem sprzed lat. Piosenkarka zaznaczyła, że na zamieszczonej na Instagramie fotografii miała zaledwie 17 lat. Bardzo się zmieniła od tamtego czasu?

REKLAMA

Zobacz wideo Przyjaciel Dody przestrzegał ją przed kolejnymi partnerami

Górniak na archiwalnym zdjęciu. Rok później zaliczy pierwszy sukces w Opolu

Edyta Górniak urodziła się 14 listopada 1972 roku w Ziębicach. Zadebiutowała w 1986 roku jako wokalistka założonego przez siebie zespołu System B. W 1990 roku otrzymała wyróżnienie w koncercie "Debiutów" na 27 Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Zamieszczona na Instagramie fotografia została więc wykonana rok przed pierwszym opolskim sukcesem późniejszej gwiazdy.

Na zdjęciu możemy dostrzec 17-letnią Górniak wśród traw w letniej, zwiewnej stylizacji. Uwagę przykuwa subtelny, lekko zamyślony wyraz twarzy nastolatki, która już wkrótce stanie się jedną z najpopularniejszych wokalistek w kraju.

Edyta Górniak podzieliła się archiwalną fotografią Edyta Górniak podzieliła się archiwalną fotografią. Fot. Instagram.com/edytagorniak screen

W późniejszych latach Edyta Górniak trafiła do Studia Buffo, gdzie występowała m.in. w kultowym już musicalu "Metro". Jej kariera rozkręciła się na dobre, gdy w 1994 roku wyjechała na Konkurs Piosenki Eurowizji do Dublina. Tam z piosenką "To nie ja" zdobyła historyczne, do tej pory niepobite, drugie miejsce dla Polski. W późniejszych latach udało jej się sporo osiągnąć w branży muzycznej. Wydała dwa międzynarodowe albumy, wylansowała takie przeboje jak: "Dotyk", "Jestem kobietą", "When You Come Back To Me", "Anything", "Nie proszę o więcej", "Jak najdalej", "To nie tak jak myślisz", "Kolorowy wiatr" czy "Dumka na dwa serca".

Górniak zapowiada dokument o sobie. Premiera już 5 marca

5 marca będzie miał swoją premierę film dokumentalny o Edycie Górniak, który został wyprodukowany przez SkyShowtime. "Kiedy kamery są bliżej niż dotąd, a ty patrzysz na swoje życie, równolegle z bliska i z bardzo daleka, spotkanie ze sobą przestaje być komfortowe. Tego akurat się nie spodziewałam. I choć wszyscy powiedzieli już o mnie wszystko, teraz moja kolej... Do zobaczenia 5 marca w SkyShowtime" - czytamy na Instagramie gwiazdy.