Sylwia Bomba to królowa instagramowych rolek - jej zabawne filmiki z udziałem córki Antoniny oraz Grzegorza Collinsa zdobywają miliony wyświetleń. Na jej profilu znajdziemy nie tylko materiały związane z rozrywką i humorem, ale i również treści poświęcone zdrowiu, szczególnie codziennej walce z insulinoopornością. Dieta i trening to filary, o które Bomba dba jak mało kto, ale nie zawsze tak było.

Sylwia Bomba wspomina czasy nadwagi. Głodówka nie przyniosła efektów

Influencerka odwiedziła studio "Dzień dobry TVN" 24 lutego, gdzie powspominała osobistą metamorfozę. - Potrafiłam, mając 16, 17 lat, głodować cały dzień, potem wiadomo po dwóch, trzech dniach głodówki organizm nie wytrzymywał, potrafiłam zjeść dwa batoniki... - zaczęła Bomba. - Jak my nie jemy, to nasz metabolizm spowalnia - przypomniała. Zdarzało się jej także zjadać "pół lodówki" przez brak regularnego jedzenia.

- Mój rekord to 89 kg i jak już zobaczyłam, i widziałam w perspektywie dziewiątkę z przodu, to bardzo się przeraziłam - przypomniała gościni. - Muszę coś ze sobą zrobić - pomyślała lata temu. Widząc siebie na kanapie "Gogglebox. Przed telewizorem", postanowiła zmienić nawyki, ponieważ nie podobała się sobie na ekranie. - Trzy dni płakałam po nocach, nikt nie wiedział... - wyznała Sylwia Bomba. Dodała, że jest doświadczona w odchudzaniu od 24 lat. Szukała pomocy u wielu lekarzy ze względu również na to, że ma insulinooporność. Dziś dba między innymi o regularne spożywanie posiłków.

Sylwia Bomba chce, aby córka żyła zdrowo. Nie chodzi na szkolną stołówkę

Damian Michałowski zapytał się Bomby o to, jaki zdrowy nawyk przekazuje własnej córce. Sześciolatka ma właściwą relację z jedzeniem, dzięki między innymi posiłkom od mamy. Bomba robi córce jedzenie do szkoły, na przykład domowe zupy i dlatego Antonina nie korzysta ze stołówki. Zdarzają się im odstępstwa od diety. - Co środę chodzimy na kebaba - przyznała Sylwia Bomba. - Uczę ją tego, że zdrowe jedzenie jest ważne, ale jak raz w tygodniu zjemy kebaba lub pizzę... - westchnęła następnie.