Rozenek w naturalnym wydaniu. Pokazała się bez makijażu w piżamie

Małgorzata Rozenek-Majdan chętnie publikuje zdjęcia i posty w mediach społecznościowych. Gwiazda udostępnia zarówno wieści ze swojego życia prywatnego, jak i te dotyczące jej pracy. 23 lutego Rozenek poinformowała fanów, że znajduje się w Gdańsku w ramach nagrań do nowego sezonu programu "Bez kompleksów". Z samego rana opublikowała nagranie, na którym zapozowała bez makijażu.

Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała się bez makijażu. Nagrała się, będąc w piżamie

Rozenek chętnie pokazuje obserwatorom kulisy ze swojego życia. Na InstaStories niemal codziennie publikuje wpisy, mówiąc czym się zajmuje, czy gdzie w danym momencie przebywa. Stało się tak również podczas jej wizyty w Gdańsku. Jak się okazało, gwieździe podczas wyjazdu towarzyszył jej pupil - jamniczka Madlenka. To właśnie wraz z nią Rozenek zapozowała na nagranym z samego rana filmiku.

Widzimy na nim Małgorzatę, która stoi przed lustrem ubrana jeszcze w swoją piżamę. Madlenka czuwa tuż obok swojej pani. Wzór na ubraniu Rozenek nie jest przy tym przypadkowy - gwiazda postawiła akurat na piżamę w małe jamniki, z czego niektóre do złudzenia przypominają jej psa. Na końcu nagrania prezenterka przybliża kamerę na swoją twarz, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć, że nie miała na sobie makijażu. Rozenek przesłała również "ciumasa" do swoich fanów.

Małgorzata Rozenek-Majdan poprowadzi nowy sezon "Królowej przetrwania". "Nie skradła show"

Przypomnijmy, że ostatnie miesiące były dla Rozenek dość intensywne. Gwiazda sprawdziła się m.in. w roli prowadzącej "Królową przetrwania". Nowy sezon z jej udziałem już niebawem pojawi się na antenie TVN. Tak o wyborze Rozenek mówiła w rozmowie z Plotkiem dyrektorka programowa stacji Lidia Kazen.

- Nie wyobrażam sobie lepszej prowadzącej niż Gosia Rozenek-Majdan. Jest stworzona do tego programu - skomentowała w wywiadzie. - Moja praca polega na tym, żeby wypośrodkować wszystkie emocje w programie, więc ona nie skradła show. Jest tam bardzo wyrazista, jest silną osobowością, ale nadal to jest opowieść o kobietach, które postanowiły w dżungli sprawdzić same siebie - wyjaśniła dalej Kazen, pytana o fakt, iż Rozenek ma status wielkiej gwiazdy, która łatwo mogłaby przyćmić uczestniczki.