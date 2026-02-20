Natalia Kukulska postanowiła na chwilę odetchnąć od codziennych obowiązków i wraz z najbliższymi wybrała się na wakacje na Malediwy. Piosenkarka nie zaniedbuje jednak fanów i podzieliła się z nimi kilkoma egzotycznymi kadrami. Zdjęcia, które trafiły do sieci, pokazują ją w zupełnie naturalnym wydaniu, w letnich stylizacjach i pełną uśmiechu.

Natalia Kukulska wypoczywa na wakacjach. Tak wygląda bez mocnego makijażu

Natalia Kukulska znana jest z profesjonalizmu i stylu na oficjalnych wydarzeniach, gdzie często pojawia się w pełnym makijażu. Teraz jednak mogliśmy zobaczyć ją w zupełnie innym wydaniu. Wokalistka opublikowała na InstaStories liczne kadry z wakacyjnego wypoczynku.

Na fotografiach widzimy, jak gwiazda wygląda z dala od blasku fleszy, kiedy może poczuć się w pełni sobą. Kukulska zaprezentowała świetlistą cerę w jedynie delikatnym makijażu rzęs. Zrezygnowała za to z podkreślenia brwi, cieni do powiek czy szminki. Można podejrzewać również, że będąc na wakacjach, nie nałożyła na twarz żadnego podkładu. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.Jak Wam się podoba artystka w takim wydaniu?

Natalia Kukulska reaguje na zarzuty o nepotyzm. "To nie jest jej wina"

Natalia Kukulska jest mamą trójki dzieci - Jana, Anny oraz Laury. Dwójka pociech piosenkarki jest już dorosła. Syn i córka artystki poszli w ślady znanych rodziców i związali się z branżą muzyczną. Anna Dąbrówka, która stawia pierwsze kroki w show-biznesie, często słyszy o swoim niesamowitym podobieństwie do zmarłej babci - Anny Jantar. W wywiadzie dla Plejady Kukulska przyznała, że ona również była porównywana do znanej mamy. - W moim przypadku całe życie było, że "cała mama". Nawet, jak czasami ktoś widzi moje zdjęcie tyłem, mówi cała mama. No nie wyprzemy się. Mamy dość silne geny. Jesteśmy do siebie w jakimś sensie na pewno podobne, ale też jesteśmy inne. Mamy to do siebie, że lubimy porównywać, ale każdy z nas przyszedł na świat, żeby opowiedzieć swoją historię i tego jej życzę - mówiła wokalistka.

Latorośl piosenkarki musi mierzyć się również z oskarżeniami o nepotyzm. Kukulska zapewniła, że jej córka sama chce zapracować na swoje nazwisko. - Sytuacja naszej rodziny nie jest łatwa medialnie. Moja córka jest narażona na komentarze, że "może mama pomogła". To jest bardzo trudne. To nie jest jej wina, (...) nie miała wpływu na to, że po prostu urodziła się w rodzinie artystycznej już znanej. Poza tym mama za nią nie zaśpiewała. Ona jest Anną Dąbrówką, nie Kukulską i mocno ją wspieram - podsumowała.