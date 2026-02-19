Tomasz Kammel to niezaprzeczalnie jeden z najpopularniejszych prezenterów telewizyjnych. Przez lata współpracował z Telewizją Polską. W 2024 roku zacząć pracę w Kanale Zero. Jego praca wymaga ciągłego pokazywania się w kamerze. Z tego względu prezenter robi wszystko, aby prezentować się jak najlepiej. Ostatnio wyznał, że zdecydował się na zabieg z zakresu medycyny estetycznej.

Tomasz Kammel wprost o zabiegu powiek. Dlaczego się na niego zdecydował?

Tomasz Kammel w podcaście Cypriana Majchra wyznał, że zrobił operację dolnych powiek. Zdecydował się na to, aby - jak twierdzi - nie wyglądać na zmęczonego. - Ktoś powie, żeby wyglądać ładniej, a ja powiem po to, żeby nie wyglądać na permanentnie zmęczonego. Mam taki typ urody, że choćbym spał, wyglądam na niewyspanego. Po co to zrobiłem? Pomyślałem sobie: żyję z tego, że wyglądam. Żyję z tego, że emanuję takim "esprit". Dobrze by było, żeby ta twarz nie była zmęczona - powiedział wprost.

Dodał, że w telewizji to twarz jest narzędziem pracy. Taki zabieg sprawia, że wizerunek nie będzie emanował zmęczeniem. - Nie chodziło o to, żebym był panem ładnym z telewizji. Chodziło o to, żeby dopasować cielesność do ducha. Ja nie jestem starym dziadem, który się będzie odmładzał, żeby wyglądał jak młody. W moim zawodzie, gdzie twarz jest narzędziem pracy, to może mi rozwiązać problem wyglądu permanentnie zmęczonego - skwitował Tomasz Kammel.

Tomasz Kammel od rozstania z Katarzyną Niezgodą nie odnosił się do kwestii związków. W 2025 roku w rozmowie z Magdą Gessler w programie "Magda gotuje internet" wyznał, że od pięciu lat jest w związku, a jego narzeczona ma na imię Kamila. Tym razem dziennikarz gościł w podcaście "W stronę długowieczności" i tam wyznał, że jego partnerka jest od niego dużo młodsza. Dodał, że to go motywuje do dbania o siebie. - Moja partnerka życiowa jest ode mnie dużo, dużo młodsza. Ponad 20 lat. (...) Ona sprawiła, że pomyślałem, że fajnie by było towarzyszyć człowiekowi, będąc w formie, a nie za 20-30 lat będąc jej ciężarem - powiedział prezenter. - Trochę wystraszyła mnie opcja jakiejś mojej potencjalnej niedołężności. Trochę wystraszyła mnie wizja, że ona będzie musiała się z kimś takim męczyć - dodał. ZOBACZ TEŻ: Kammel z ostrym atakiem na TVP w apelu do Wysockiej-Schnepf. "Dla władz telewizji nic nie znaczysz"