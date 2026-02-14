Lexy Chaplin znów znalazła się w centrum uwagi fanów. Tym razem nie chodzi jednak o walkę w oktagonie czy internetową dramę, lecz o… włosy. Influencerka postawiła niedawno na modną stylizację w postaci warkoczyków, która miała być efektowną odmianą jej wizerunku. Niestety, finał tej metamorfozy okazał się dla niej sporym rozczarowaniem i wymagał natychmiastowej reakcji fryzjera.

Zobacz wideo Szczere wyznanie Lexy! "Totalnie mi psycha siadła"

Lexy Chaplin nie kryła emocji po wizycie u fryzjera. Zdecydowała się na radykalne cięcie

Podczas odplątywania warkoczyków Lexy doszło do wpadki. Jak relacjonowała na nagraniu na TikToku, włosy zostały nierówno przycięte, przez co na głowie pojawiły się wyraźnie dłuższe pasma, odstające od reszty. W efekcie Lexy musiała szybko szukać ratunku w innym salonie fryzjerskim, aby przywrócić włosom spójny wygląd. - Bardzo możliwe, że będę płakać. (…) Pani obcięła mi włosy przy zdejmowaniu warkoczyków. Wiesz, jak ja zapuszczałam włosy? - wyznała szczerze na nagraniu, będąc już u kolejnego fryzjera.

Choć influencerka początkowo obawiała się radykalnego skrócenia włosów, ostatecznie zdecydowała się na odważniejsze cięcie. Nowa fryzura okazała się strzałem w dziesiątkę - świeża, lżejsza forma podkreśliła jej rysy twarzy. Influencerka szybko opublikowała nagrania z salonu, pokazując efekt końcowy, wyraźnie odetchnęła z ulgą.

Lexy Chaplin pochwaliła się nową fryzurą w sieci. Fani nie kryją zachwytu

Metamorfoza spotkała się z pozytywnym odbiorem fanów, którzy w komentarzach chwalili zmianę i zapewniali, że krótsze włosy wyglądają równie dobrze, a może nawet lepiej niż poprzednia długość. Wielu podkreślało, że pasują do charakteru i stylu życia Lexy oraz dodają jej świeżości i młodzieńczego uroku. "Bardzo elegancka fryzura wyszła" - mogliśmy przeczytać. Nie brakowało także wspomnień i własnych doświadczeń z cięciem włosów, które zakończyło się pozytywnie. "Ja też płakałam, jak obcięłam moje złote włosy do pasa na boba, a teraz uważam, że krótsze są o wiele piękniejsze i bardziej clean wygląda" - pisali niektórzy.

Nie zabrakło też emocjonalnych komentarzy wyrażających wsparcie. "Lexy nawet łysa jest najpiękniejsza", "Lexy wygląda jak absolutna diva" czy "Przepięknie to wygląda!". Fani influencerki w pozostawionych komentarzach podkreślali też poprawę wyglądu końcówek włosów i ogólny efekt stylizacji.