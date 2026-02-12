Joanna Opozda chętnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie pozostaje w kontakcie z prawie 660 tys. swoich obserwatorów. Gwiazda publikuje zarówno posty dotyczące jej pracy, jak i życia prywatnego. Tym razem postanowiła jednak wrócić wspomnieniami do lat, gdy prężnie pracowała jako modelka. Opozda udostępniła serię archiwalnych zdjęć, przez które mogliśmy zobaczyć, jak się zmieniła.

Zobacz wideo Opozda o wykorzystywaniu wizerunku dziecka w sieci. Jasne stanowisko

Joanna Opozda wspomina stare lata. Tak wyglądała w młodości

12 lutego Opozda zdecydowała się podzielić z fanami kilkoma zdjęciami z okresu, gdy pracowała w modelingu. Fotografie z jej udziałem pojawiały się wówczas na stronach najpopularniejszych magazynów modowych świata. Gwiazda pokazała kilka kadrów z profesjonalnych sesji z udziałem także innych modelek oraz agencyjne, czarno-białe portrety. Jedno ze zdjęć mocniej przykuło uwagę Opozdy, o czym postanowiła napisać.

"Tutaj ważyłam 48 kg. Jadłam codziennie pizze i gofry. W ogóle nie ćwiczyłam. Po prostu miałam taką przemianę materii. Aż tu nagle po 30. trzeba było się wziąć za siebie. Dlatego tak trudno trzymać mi dietę, bo całe życie jadłam, co chciałam i nie tyłam" - przekazała celebrytka pod kadrem, na którym pozowała w jeansowej spódnicy i jasnym topie.

Tak Joanna Opozda wspominała za to rok 2016. "Miło wrócić do tych pięknych wspomnień"

W połowie stycznia Opozda dołączyła także do trendu w mediach społecznościowych, za sprawą którego gwiazdy dzieliły się swoimi zdjęciami sprzed dekady. Celebrytka również wtedy opublikowała serię fotografii - w tym m.in., okładkę magazynu "Cosmopolitan", na której się pojawiła, archiwalne kadry z "Tańca z gwiazdami" czy urocze ujęcie z ekipą "Pierwszej miłości". "2016 to był naprawdę świetny rok! Miło wrócić do tych pięknych wspomnień" - napisała wówczas pod wpisem Opozda.

Fani nie kryli zachwytu w komentarzach. "Niezmiennie piękna kobieta", "Piękna wtedy i piękna dziś", "Och, nic się nie zmieniłaś" - mogliśmy przeczytać. Wspominane zdjęcia znajdziecie w galerii w artykule: "Opozda pokazała zdjęcia sprzed dziesięciu lat. Bardzo się zmieniła?".