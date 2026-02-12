Olo z "Bulionerów" w tym roku kończy 46 lat. Tak dziś wygląda

Pamiętacie polski serial komediowy "Bulionerzy", który emitowany był na antenie TVP1 w latach 2004-2008? Bohaterami produkcji Telewizji Polskiej była rodzina Nowików, która dzięki wygranej w loterii producenta bulionów mogła przeprowadzić się z bloku mieszkalnego do luksusowego apartamentowca. W poszczególnych odcinkach mieliśmy okazję zobaczyć, jak Nowikowie odnajdują się w otoczeniu znanych i zamożnych ludzi, którzy po przeprowadzce stali się ich nowymi sąsiadami. W głównych rolach mogliśmy zobaczyć ojca rodziny Piotra Nowika granego przez Piotra Skargę oraz jego żonę Grażynę, w którą wcielała się Lucyna Malec. Syna pary Aleksandra Olo Nowika zagrał młody aktor Michał Filipiak. Sprawdziliśmy dla was, co dziś u niego słychać.

Zagrał Aleksandra Olo Nowika w "Bulionerach". Co dziś słychać u Michała Filipiaka?

Kiedy Michał Filipiak trafił do obsady serialu "Bulionerzy", miał zaledwie 18 lat, więc jego przygoda aktorska dopiero się zaczynała. Zdecydował się na edukację w tym zakresie i jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Jak się okazuje, nadal gra i regularnie pojawia się w rodzimych produkcjach. Ostatnio wcielił się w postać Porucznika SW Daniela Bojko w serialu "Klangor". Na swoim koncie ma także role m.in. w "Heweliuszu" (Lipko), "Kibicu" (Beka), serialu "Rojst" (pracownik Orbisu) czy produkcji Netfliksa "Idź przodem bracie", w którym wcielił się w postać Grzesia.

