Marcin Rogacewicz dał się poznać dzięki rolom w takich serialach jak: "Komisarz Alex", "Na dobre i na złe" oraz "Przyjaciółki". Od niedawna aktor przyciąga uwagę nie tyle co zawodowymi osiągnięciami, a związkiem z Agnieszką Kaczorowską. Para co rusz zaskakuje fanów. Postanowiliśmy więc przypomnieć, jak kiedyś wyglądał aktor. Przed laty Rogacewicz miał zupełnie inną fryzurę. Nie uwierzycie, póki nie zobaczycie.
Obecnie większość z nas kojarzy aktora z krótką, wystylizowaną fryzurą i starannie przystrzyżoną. Rogacewicz nie zawsze jednak tak wyglądał. Na zdjęciach sprzed lat możemy zobaczyć, że gwiazdor przeszedł sporą metamorfozę - szczególnie włosową. Jeszcze w 2008 roku, gdy grał w "Agentkach", aktor był niezwykle krótko ścięty. Później zdecydował się na zapuszczanie włosów, stawiając na nieco dłuższą fryzurę. Najpierw były to zawadiacko wywinięte loki, które ostatecznie stały się długie niczym u muzyka. Aktor śmiało mógłby wizualnie zastąpić wokalistę grupy Pectus, Tomasza Szczepanika. Zajrzyjcie do galerii, a znajdziecie zdjęcia Rogacewicza sprzed lat.
Kaczorowska i Rogacewicz przygotowują wspólny spektakl, o czym opowiadali w mediach społecznościowych. Najnowszy filmik tej dwójki wzbudził niemałe spore poruszenie. Na nagraniu aktor trzyma w ręku wielki bukiet róż i pada przed ukochaną na kolana. Ta scena przypomina oświadczyny. Jak się jednak okazuje, filmik to tylko promocja koncertu walentynkowego "Tańczmy, jak nam miłość gra!", który poprowadzi zakochana para.
- Chciałem cię prosić o to, czy poprowadzisz ze mną koncert walentynkowy? - mówi na nagraniu Rogacewicz. - Poprowadzę, zapraszamy 13 lutego - odpowiada na to Kaczorowska. W opisie nagrania dowiadujemy się więcej o szczegółach wydarzenia. "OMG. Powiedziałam TAK. Widzimy się w piątek 13.02 w TVP2. 'Tańczmy, jak nam miłość gra!" - mogliśmy przeczytać.
Internauci nie kryli zaskoczenia sugestywnym filmikiem. "A już myślałam, że Marcin się oświadczył", "Zachwycam się wami", "Piękna zapowiedź", "Wyszło uroczo, nie wiem, ile w tym reżyserii, a ile zaskoczenia ze strony Agnieszki" - pisali obserwatorzy aktorów. Pojawiły się też mniej entuzjastyczne komentarze. "Czy tylko mnie łapie cringe, jak to oglądam?" - czytamy pod postem. Zobacz więcej: Marcin Rogacewicz padł na kolana przed Agnieszką Kaczorowską. "Powiedziałam tak".