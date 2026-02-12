Marcin Rogacewicz dał się poznać dzięki rolom w takich serialach jak: "Komisarz Alex", "Na dobre i na złe" oraz "Przyjaciółki". Od niedawna aktor przyciąga uwagę nie tyle co zawodowymi osiągnięciami, a związkiem z Agnieszką Kaczorowską. Para co rusz zaskakuje fanów. Postanowiliśmy więc przypomnieć, jak kiedyś wyglądał aktor. Przed laty Rogacewicz miał zupełnie inną fryzurę. Nie uwierzycie, póki nie zobaczycie.

REKLAMA

Zobacz wideo Pavlović podsumowała Kaczorowską i Rogacewicza. "Basia tańczyła najsłabiej"

Marcin Rogacewicz przed laty. Co za fryzura!

Obecnie większość z nas kojarzy aktora z krótką, wystylizowaną fryzurą i starannie przystrzyżoną. Rogacewicz nie zawsze jednak tak wyglądał. Na zdjęciach sprzed lat możemy zobaczyć, że gwiazdor przeszedł sporą metamorfozę - szczególnie włosową. Jeszcze w 2008 roku, gdy grał w "Agentkach", aktor był niezwykle krótko ścięty. Później zdecydował się na zapuszczanie włosów, stawiając na nieco dłuższą fryzurę. Najpierw były to zawadiacko wywinięte loki, które ostatecznie stały się długie niczym u muzyka. Aktor śmiało mógłby wizualnie zastąpić wokalistę grupy Pectus, Tomasza Szczepanika. Zajrzyjcie do galerii, a znajdziecie zdjęcia Rogacewicza sprzed lat.

Marcin RogacewiczOtwórz galerię

Marcin Rogacewicz padł na kolana przed Agnieszką Kaczorowską. To wywołało falę komentarzy

Kaczorowska i Rogacewicz przygotowują wspólny spektakl, o czym opowiadali w mediach społecznościowych. Najnowszy filmik tej dwójki wzbudził niemałe spore poruszenie. Na nagraniu aktor trzyma w ręku wielki bukiet róż i pada przed ukochaną na kolana. Ta scena przypomina oświadczyny. Jak się jednak okazuje, filmik to tylko promocja koncertu walentynkowego "Tańczmy, jak nam miłość gra!", który poprowadzi zakochana para.

- Chciałem cię prosić o to, czy poprowadzisz ze mną koncert walentynkowy? - mówi na nagraniu Rogacewicz. - Poprowadzę, zapraszamy 13 lutego - odpowiada na to Kaczorowska. W opisie nagrania dowiadujemy się więcej o szczegółach wydarzenia. "OMG. Powiedziałam TAK. Widzimy się w piątek 13.02 w TVP2. 'Tańczmy, jak nam miłość gra!" - mogliśmy przeczytać.

Internauci nie kryli zaskoczenia sugestywnym filmikiem. "A już myślałam, że Marcin się oświadczył", "Zachwycam się wami", "Piękna zapowiedź", "Wyszło uroczo, nie wiem, ile w tym reżyserii, a ile zaskoczenia ze strony Agnieszki" - pisali obserwatorzy aktorów. Pojawiły się też mniej entuzjastyczne komentarze. "Czy tylko mnie łapie cringe, jak to oglądam?" - czytamy pod postem. Zobacz więcej: Marcin Rogacewicz padł na kolana przed Agnieszką Kaczorowską. "Powiedziałam tak".