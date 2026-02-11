Dominika Tajner zyskała popularność po tym, jak wzięła ślub z Michałem Wiśniewskim. Mimo że ich drogi rozeszły się w 2019 roku, celebrytka nie zniknęła z życia publicznego. Z czasem zaczęła otwarcie pokazywać zmiany, jakie zachodzą w jej codzienności. Skupiła się na sporcie i zdrowym stylu życia, a efekty tej decyzji, czyli spektakularna metamorfoza sylwetki, wzbudziły ogromne poruszenie wśród internautów. Tajner nigdy nie ukrywała, że nie stroni od zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. W 2025 roku zdecydowała się na abdominoplastykę brzucha, a więc zabieg chirurgiczny usuwający nadmiar skóry i tkanki tłuszczowej, napinający mięśnie brzucha. Od operacji minęły trzy miesiące. Celebrytka pokazała w sieci jej efekty.

Dominika Tajner pokazała zdjęcia po zabiegu. Minęły trzy miesiące

Dominika Tajner aktywnie działa w mediach społecznościowych. Pokazuje również fanom tajniki swojej przemiany. Celebrytka powiedziała na InstaStories, że obserwatorzy pytają ją o efekty operacji. Nie kryła zachwytu, mimo że nie ma jeszcze ostatecznego efektu. - No więc kochani dużo zapytań było, bo już trochę czasu minęło, także pokazuję wam mój brzuszek trzy miesiące po operacji. Słuchajcie, no ja jestem bardzo zadowolona. Wiadomo, efekty końcowe będą po pół roku - wyznała. Pod zdjęciem, na, którym prezentuje brzuch, napisała z kolei: "Kochani, tak wygląda brzuszek trzy miesiące po pełnej abdominoplastyce brzucha" - czytamy na jej profilu.

Jak wygląda rekonwalescencja po takim zabiegu? Dominika Tajner wszystko ujawniła

Dominika Tajner na samym początku ujawniła, że po operacji niezbędny jest cały proces fizjoterapii. Dzięki temu celebrytka mogła szybciej dojść do siebie. Regularnie odwiedzała lekarzy. Trzy miesiące to nie za dużo czasu, żeby mówić o pełnym powrocie do sił. "Ta rana musi się goić, zabliźnić. Powolutku trzeba wracać do ruchu. Co tydzień mam konsultacje lekarskie. To jest zadziwiające, ale podobno osoby, które uprawiają sport, szybciej przechodzą tę rekonwalescencję. Lekarz mi dalej daje wskazówki i staram się też słuchać organizmu, ruch wprowadzać powoli, bo to jednak był poważny zabieg" - powiedziała po operacji. W grudniu wspominała, że ostateczny efekt będzie widać do pół roku. ZOBACZ TEŻ: Dominika Tajner po latach wyjawiła powód rozstania z Wiśniewskim. Poróżniła ich jedna kwestia