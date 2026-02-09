Aleksandra Domańska zyskała popularność jako aktorka. W 2021 roku doczekała się syna Ariela i wówczas zniknęła z blasku flesz. Jak sama przyznała, zmieniły się jej priorytety. Zamiast aktywności zawodowej, koncentruje się na życiu prywatnym, macierzyństwie oraz własnym dobrostanie. Po długim czasie pojawiła się na premierze serialu "Młode gliny". Domańska gra w produkcji Laurę - patomorfolożkę sądową. W wywiadzie z Kozaczkiem wspomniała o swoim obecnym życiu i unikaniu mediów. Padły mocne słowa na temat zdrowia psychicznego.

Aleksandra Domańska o swoim zdrowiu. Powiedziała to wprost

Aleksandra Domańska wspomniała w rozmowie z Kozaczkiem, że bycie w centrum uwagi mediów nie wyszło jej na dobre. Przez lata czytała negatywne komentarze i nagłówki na swój temat. "Ja na portalach plotkarskich nie byłam od lat. Kiedyś od tego zaczynałam dzień. Trudno mi było zrezygnować, to było jak nałóg" - wyznała. Dodała, że mierzyła się ze stanami lękowymi. Teraz jest znacznie lepiej. "Odkąd nie wchodzę na te strony, czuję się milion razy lepiej. Będąc częścią tego świata, przestałam mieć stany lękowe. Jak przestałam czytać te okropne tytuły, już nacechowane pejoratywnie, postanowiłam trzymać się od tego na uboczu" - stwierdziła.

Podkreśliła też, że ma inne wartości w życiu. Nie wyklucza zmiany zawodu. "Mój świat się kompletnie zmienił. Zostałam mamą i widzę wartość mojego życia zupełnie gdzie indziej. (...) Bez trudu mogłabym zmienić zawód i nie byłoby mi smutno w ogóle" - podsumowała.

Aleksandra Domańska o swojej karierze. Skusiła się na gorzki komentarz

Aleksandra Domańska w 2025 roku odwiedziła Kubę Wojewódzkiego. Wówczas aktorka została zapytana przez prezentera o karierę. Choć jeszcze niedawno pojawiała się w wielu filmach i serialach, ostatnio coraz rzadziej widzimy ją na ekranie. Domańska zdradziła, co jest tego powodem. - Podjęłam kilka decyzji z poziomu strachu - wyznała.

Artystka przyznała, że kierowanie się lękiem przy wyborach zawodowych odbiło się na jej karierze. - Wydaje mi się, że tak, że to jest cena, którą zapłaciłam i długo nad tym myślałam i procesowałam to, to nie było łatwe, aczkolwiek biorę to na klatę - podsumowała szczerze Domańska. ZOBACZ TEŻ: Aleksandra Domańska o macierzyństwie. "Do tej pory jeszcze nie doszłam do siebie"

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.