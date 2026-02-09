Jeszcze kilka lat temu w polskim show-biznesie pokazywanie się publicznie bez makijażu było niemal nie do pomyślenia. Dziś coraz więcej gwiazd decyduje się na naturalny wygląd, chcąc inspirować fanów i pokazać, że prawdziwe piękno nie wymaga kosmetyków. To trend, który podkreśla autentyczność i pewność siebie, a internauci coraz częściej doceniają szczerość w mediach społecznościowych.

Katarzyna Cichopek pokazała się bez makijażu. Fani pieją z zachwytu

Katarzyna Cichopek aktywnie prowadzi swoje konto na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad pół miliona osób. Aktorka "M jak miłość" chętnie dzieli się tam fragmentami życia codziennego, kulisami pracy oraz chwilami spędzanymi z Maciejem Kurzajewskim. Ostatnio postanowiła pokazać fanom swoją w pełni naturalną wersję - bez grama makijażu.

Na udostępnionym wideo możemy zobaczyć aktorkę "M jak miłość" tuż przed metamorfozą, jaką zafundowali jej makijażyści Polsatu. Nagraniu towarzyszy wymowny podpis. "Kiedy masz taki team beauty… pozostaje tylko być Księżniczką. Dziękuję za ten look" - możemy przeczytać. Pod postem prezenterki nie zabrakło ciepłych słów. Fani nie kryli zachwytu nad urodą żony Kurzajewskiego. "Piękna w każdej wersji", "Cudo", "Z kopciuszka w księżniczkę" - pisali rozentuzjazmowani wielbiciele Cichopek.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie mieli łatwych początków. Ukrywali swoją miłość

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski należą do jednych z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych par w polskim show-biznesie. Choć przez długi czas starali się utrzymać swoją relację w tajemnicy, 7 października 2022 roku oficjalnie potwierdzili, że są razem. Natomiast 25 października 2025 roku wzięli ślub.

Nie wszyscy jednak wiedzą, że początki tej relacji nie były łatwe. Zarówno Cichopek, jak i Kurzajewski mieli już za sobą zakończone małżeństwa. Katarzyna była żoną Marcina Hakiela, z którym rozwiodła się w sierpniu 2022 roku po 17 latach wspólnego życia. Z kolei Maciej przez ponad 20 lat był w związku z Pauliną Smaszcz, a rozwód nastąpił w styczniu 2020 roku.