Roksana Węgiel miała zaledwie 13 lat, gdy wygrała "The Voice Kids". Potem jej kariera potoczyła się błyskawicznie. Kolejnym sukcesem na jej koncie było zwycięstwo Eurowizji Junior. Teraz jest jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia, a każdy jej krok jest śledzony przez fanów. Nic więc dziwnego, że gdy Roksana Węgiel wrzuciła nowe nagranie na TikToka, obserwatorzy oszaleli i zasypali ją komentarzami. Tym bardziej że pokazała się bez grama makijażu, a to ostatnio nieczęsty widok.
W ostatnim czasie Roksana Węgiel chętnie stawia na mocne makijaże. Podkreśla niemal wszystko - oczy, brwi i usta. Nic więc dziwnego, że fani byli zaskoczeni, gdy zobaczyli swoją ulubioną piosenkarkę w naturalnym wydaniu na nowym nagraniu. Roksana Węgiel postanowiła pokazać fanom, "dlaczego się ciągle spóźnia" i zatańczyła przed kamerą w swojej łazience.
Na nagraniu widać wyraźnie, że Roksana Węgiel nie jest umalowana. Fani nie kryli zachwytu. "Dowód na to, że make-up to tylko dodatek, a nie konieczność", "Roxie bez makijażu wygląda jeszcze lepiej (z makijażem też ci ładnie)", "Jejku, przepiękna", "Boże, ona jest taką piękną kobietą", "Bez makijażu wygląda jak młoda Roxie" - pisali fani. Roksana Węgiel pokusiła się nawet na odpowiedź na ostatni komentarz. "Ja nadal jestem młoda" - napisała.
Jednak fani zwrócili uwagę nie tylko na brak makijażu, ale również na sensor glukozy na ramieniu Roksany Węgiel. Nie jest tajemnicą, że piosenkarka choruje na cukrzycę pierwszego stopnia, o czym poinformowała jesienią 2024 roku. Nie ukrywała, że początki z chorobą nie były dla niej łatwe. - Myślę, że osoby, które doświadczają tej choroby, wiedzą doskonale, na czym ona polega i to nie jest tak, że my jesteśmy dysfunkcyjni życiowo - zapewniła. - Oczywiście trzeba dbać o to bardzo mocno, ale ogólnie na co dzień czuję się świetnie. Odkąd mam uregulowany w miarę ten cukier. Oczywiście z uwagą na ciągłe sprawdzanie przed każdym posiłkiem. Mam tutaj nawet taki sensor. On jest teraz nieodłącznym elementem moich kreacji scenicznych - wyznała Węgiel. Co więcej przekazała? - Jak o to dbasz, to jest dobrze. Trzeba to mieć pod kontrolą. Ja się czuję bardzo dobrze, nie odczuwam tego w życiu codziennym, bo już się przyzwyczaiłam do insuliny i do dbania o cukier - dodała. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.