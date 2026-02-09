Roksana Węgiel miała zaledwie 13 lat, gdy wygrała "The Voice Kids". Potem jej kariera potoczyła się błyskawicznie. Kolejnym sukcesem na jej koncie było zwycięstwo Eurowizji Junior. Teraz jest jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia, a każdy jej krok jest śledzony przez fanów. Nic więc dziwnego, że gdy Roksana Węgiel wrzuciła nowe nagranie na TikToka, obserwatorzy oszaleli i zasypali ją komentarzami. Tym bardziej że pokazała się bez grama makijażu, a to ostatnio nieczęsty widok.

REKLAMA

Zobacz wideo Roxie Węgiel: Jestem uzależniona od grania w sylwestra

Roksana Węgiel w naturalnym wydaniu. Tak wygląda bez makijażu

W ostatnim czasie Roksana Węgiel chętnie stawia na mocne makijaże. Podkreśla niemal wszystko - oczy, brwi i usta. Nic więc dziwnego, że fani byli zaskoczeni, gdy zobaczyli swoją ulubioną piosenkarkę w naturalnym wydaniu na nowym nagraniu. Roksana Węgiel postanowiła pokazać fanom, "dlaczego się ciągle spóźnia" i zatańczyła przed kamerą w swojej łazience.

Na nagraniu widać wyraźnie, że Roksana Węgiel nie jest umalowana. Fani nie kryli zachwytu. "Dowód na to, że make-up to tylko dodatek, a nie konieczność", "Roxie bez makijażu wygląda jeszcze lepiej (z makijażem też ci ładnie)", "Jejku, przepiękna", "Boże, ona jest taką piękną kobietą", "Bez makijażu wygląda jak młoda Roxie" - pisali fani. Roksana Węgiel pokusiła się nawet na odpowiedź na ostatni komentarz. "Ja nadal jestem młoda" - napisała.

Roksana Węgiel nosi sensor na ramieniu. Choruje na cukrzycę

Jednak fani zwrócili uwagę nie tylko na brak makijażu, ale również na sensor glukozy na ramieniu Roksany Węgiel. Nie jest tajemnicą, że piosenkarka choruje na cukrzycę pierwszego stopnia, o czym poinformowała jesienią 2024 roku. Nie ukrywała, że początki z chorobą nie były dla niej łatwe. - Myślę, że osoby, które doświadczają tej choroby, wiedzą doskonale, na czym ona polega i to nie jest tak, że my jesteśmy dysfunkcyjni życiowo - zapewniła. - Oczywiście trzeba dbać o to bardzo mocno, ale ogólnie na co dzień czuję się świetnie. Odkąd mam uregulowany w miarę ten cukier. Oczywiście z uwagą na ciągłe sprawdzanie przed każdym posiłkiem. Mam tutaj nawet taki sensor. On jest teraz nieodłącznym elementem moich kreacji scenicznych - wyznała Węgiel. Co więcej przekazała? - Jak o to dbasz, to jest dobrze. Trzeba to mieć pod kontrolą. Ja się czuję bardzo dobrze, nie odczuwam tego w życiu codziennym, bo już się przyzwyczaiłam do insuliny i do dbania o cukier - dodała. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.