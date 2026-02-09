Wyszkoni korzysta z medycyny estetycznej i się nie patyczkuje. "Nikomu nic do tego"

Anna Wyszkoni jest cenioną piosenkarką i znaną osobistością w polskim show-biznesie. Trzeba przyznać, że szczyt jej popularności przypadł na lata 1996-2010. To właśnie wtedy związana była z zespołem Łzy, z którym wypuściła wiele hitów takich jak "Narcyz" czy "Agnieszka". Po opuszczeniu zespołu artystka zdecydowała się rozwijać solową karierę muzyczną. Ostatnio głośno jednak jest o konflikcie Anny Wyszkoni i Adama Konkola, który eskalował do poziomu prawnego. Wokalistka pozwała kompozytora, zarzucając mu nękanie oraz pomówienia. Mimo że w mediach aż huczy od tego tematu, to w jednym z najnowszych wywiadów Anna Wyszkoni nie rozprawiała o aferze, a odniosła się do swojego wyglądu. Wspomniała o medycynie estetycznej.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Wyszkoni krytykowana za zmianę wizerunkową. Jak zareagowała?

Anna Wyszkoni przyznała się do ingerencji w urodę. "Nikomu nic do tego"

W dzisiejszych czasach temat medycyny estetycznej to temat rzeka. Kosmetyczne zabiegi poprawiające obecne są od lat i zgromadziły wokół siebie masę zwolenników, ale i przeciwników. Anna Wyszkoni nigdy nie ukrywała, że dbanie o wygląd oraz zachowanie dobrej kondycji i wizerunku jest dla niej bardzo istotną sprawą. Gwiazda regularnie dba o siebie i o to, jak się prezentuje. Jak sama przyznaje, głównie skupia się na zabiegach pielęgnujących skórę. W rozmowie z Wirtualną Polską jednoznacznie podkreśliła, że dbanie o wygląd jest dla niej czymś oczywistym. Przyznała się także do tego, że niejednokrotnie korzystała z zabiegów medycyny estetycznej. Dodała, że nie wyklucza dalszej ingerencji w urodę i kolejnych poprawek.

Przyznaję, że korzystam z medycyny estetycznej. Uwielbiam takie zabiegi. Uwielbiam dbać o kondycję skóry. Bardzo się na tym koncentruję i śmieję się, że jak przyjdzie mi do głowy, że chciałabym sobie zrobić lifting, to ja sobie go zrobię. I nikomu nic do tego

- wyznała stanowczo. Tym samym jasno dała do zrozumienia, że to, jak wygląda, jest tylko i wyłącznie jej sprawą. Gwiazda nie zamierza się tłumaczyć z tego powodu. Taka postawa może też sugerować, że gdy słyszy jakieś przytyki lub negatywne komentarze związane z własnym wizerunkiem, to nie robią one na niej wrażenia. Zerknijcie do naszej galerii i zobaczcie, jak na przestrzeni lat zmieniła się gwiazda!

Anna Wyszkoni korzysta z medycyny estetycznejOtwórz galerię

Anna Wyszkoni jest zwolenniczką medycyny estetycznej. "Daje nam wspaniałe możliwości"

Nie jest to pierwszy raz, gdy Anna Wyszkoni odniosła się do zmian wizerunkowych i swojego wyglądu. Kilka lat temu ten temat także wywoływał poruszenie wśród internautów i fanów jej twórczości. Wówczas zarzucano jej, że nie przypomina dawnej siebie. Piosenkarka już wtedy wyznała, że korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej, jednak stara się robić to z umiarem. - Nie stosowałam diety zmieniającej rysy twarzy. To są przemiany, które dzieją się w moim życiu bardzo naturalnie. Nigdy nie ukrywałam, że korzystałam z medycyny estetycznej. Ona daje nam wspaniałe możliwości. Medycyna estetyczna to nie tylko duże usta i botoks - powiedziała niegdyś w rozmowie z portalem Pudelek. A wy co o tym myślicie? Dajcie znać w naszej sondzie!