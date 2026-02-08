Karpowicz niknie w oczach. "Wszystko mi z d**y spada"

Paula Karpowicz to polska wokalistka, szczególnie znana wielbicielom muzyki disco polo. To właśnie ona współtworzy Topky, które pną się błyskawicznie po kolejnych szczeblach kariery. Jej utwory mają miliony wyświetleń na polskim YouTubie i stale koncertuje, w tym na największych wydarzeniach w kraju. Muzyka jednak nie jest jedynym sukcesem Karpowicz. Ci, którzy szukają inspiracji do przemiany sylwetki, mogą z pewnością zapoznać się z jej historią dotyczącą utraty wagi.

Zobacz wideo Karpowicz o sylwestrze TV Republiki. Jak było z organizacją?

Paula Karpowicz schudła ponad 30 kg. Tak wygląda teraz

Za przemianą Karpowicz stoi wiele czynników. Początkowo szukała przyczyn nadwagi i złego samopoczucia u różnych specjalistów. - Okazało się, że ja mam stan przedcukrzycowy. Miałam bardzo duży kortyzol, ponad normę. Wyniki insuliny, glukozy na czczo, cholesterolu też były bardzo złe. Stwierdzono mi wówczas insulinooporność i przepisano cały schemat leczenia. Między innymi także popularny wśród gwiazd lek na cukrzycę, który zaczęłam stosować od małych dawek - mówiła nam w dawnej rozmowie. Do leku dołożyła dietę i ćwiczenia i dlatego też osiągnęła zauważalny efekt.

Widać, że Karpowicz jest obecnie szczuplejsza, co odczuła, robiąc przegląd garderoby. "Chudnięcie jest fajne, ale wydawanie kasy na mniejsze rzeczy już mniej. Wszystko mi z d**py spada" - zaznaczyła na InstaStories. Nawet widząc wokalistkę w zimowym okryciu można stwierdzić, że jest jej zdecydowanie mniej.

Paula Karpowicz ma dochodowy biznes. Nie chodzi o muzykę

Temat metamorfoz i upiększania jest bliski wokalistce, ponieważ jest właścicielką biznesu beauty. Początkowo sama pracowała w salonie, przedłużając klientkom włosy, robiąc brwi i makijaże. - Paznokci aż tak nie potrafię robić. Oprócz tego mamy inne usługi. Opalanie natryskowe też wykonywałam, także tak - człowiek orkiestra w tym salonie. Ale porobiłam dużo kursów. Chciałam się tego pouczyć, bo to jest takie moje drugie hobby, które lubi - przekazała w "Galaktyce Plotek". Obecnie prowadzenie salonu jest jednym z jej pasywnych źródeł dochodu.