5 lutego Sandra Kubicka zaskoczyła fanów serią relacji opublikowanych na Instagramie, w których odsłoniła kulisy swojej metamorfozy. Modelka, znana z brązowych włosów sięgających poniżej linii ramion, zdecydowała się na wyraźne odświeżenie wizerunku. Jak wyszło?

Zobacz wideo Sandra Kubicka rozprawia o zarobkach gwiazd

Sandra Kubicka postawiła na efektowną zmianę. Włosy modelki wyraźnie zyskały na objętości

Na udostępnionych na InstaStories Kubickiej nagraniach mogliśmy śledzić cały proces jej przemiany krok po kroku. Sandra relacjonowała wizytę w salonie fryzjerskim od samego początku - od momentu nakładania farby, przez mycie włosów, aż po finalną stylizację. Już w trakcie zabiegów było widać, że celebrytka czuje się na fotelu fryzjerskim swobodnie i z niecierpliwością czeka na efekt końcowy.

Po zakończonej metamorfozie Kubicka zaprezentowała nową fryzurę. Modelka, siedząc na fotelu fryzjerskim, nie ukrywała zadowolenia ze swojej metamorfozy. Włosy celebrytki zyskały nie tylko odświeżony kolor, ale również wyraźnie większą objętość, co nadało całości lekkości i świeżości. Delikatne fale podkreśliły zmianę, sprawiając, że fryzura wygląda bardzo naturalnie i dziewczęco.

Sandra Kubicka pokazała imponującą przemianę. Fani nie kryją ekscytacji

Pod instagramowym postem, w którym Sandra Kubicka zaprezentowała już finalny efekt metamorfozy, natychmiast zaroiło się od komentarzy. Internauci nie kryli zachwytu - wpis w bardzo krótkim czasie wypełniły dziesiątki emotikon ognia i serc, a słowa "sztos", "petarda" czy "hot" powtarzały się wyjątkowo często. Fani zwracali uwagę przede wszystkim na kolor i objętość włosów, podkreślając, że nowa fryzura wygląda niezwykle naturalnie i świeżo. "Ale kolor! Pięknie", "Przepiękny naturalny efekt" - to tylko część reakcji.

Wiele osób pisało wprost, że zmiana dodała Sandrze klasy i energii. "Bardzo szlachetnie i elegancko", "Duża klasa" czy "Nasza Claudia Schiffer" - oceniali obserwatorzy. Pojawiły się też komentarze sugerujące, że metamorfoza to symbol nowego etapu w życiu. "Kiedy kobieta zmienia fryzurę, w jej życiu też się coś zmienia… na lepsze" - pisali rozentuzjazmowani fani Kubickiej.