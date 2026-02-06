Ewa Konstancja Bułhak zyskała sympatię widzów dzięki roli Basi w serialu "Ojciec Mateusz". W żonę aspiranta Nocula wciela się już od prawie dwóch dekad. Po raz pierwszy pojawiła się na ekranie w 2008 roku. 54-latka 5 lutego gościła w studiu "Dzień dobry TVN" i opowiedziała o pracy ze studentami. Aktorka jest wykładowczynią w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, a od 2024 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego. Widzowie od razu zwrócili uwagę na zmianę w jej wyglądzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Roksana Węgiel przejmuje się komentarzami, że wygląda staro? "Telewizja przekłamuje"

Ewa Konstancja Bułhak o pracy ze studentami. Wspomniała o satysfakcji z uczenia

Ewa Konstancja Bułhak na kanapie "Dzień dobry TVN" wspomniała czasy, kiedy z Jerzym Grzegorzewskim i Wojtkiem Malajkatem przygotowywali "Wesele". Podczas wspólnej przejażdżki windą z aktorem Bułhak zapytała go o uczenie studentów. - Wojtek mi wtedy powiedział: "Jezus Maria, ja już bym mógł tylko tak uczyć". Popatrzyłam na niego, jak on może tak mówić - opowiedziała aktorka. Jak się okazuje, po latach zupełnie zmieniła zdanie.

Za jakiś czas, faktycznie ta satysfakcja z uczenia jest, kiedy widzisz, że to, co robisz, ma sens, bo im wychodzi, mało tego, że się z nimi dogadujesz

- wyjawiła aktorka. Ewa Konstancja Bułhak wspomniała, że mentorką w kwestii edukacji studentów jest dla niej także znana z serialu "Czterdziestolatek" Anna Seniuk, która w swojej książce wspominała, żeby każdemu dawać szanse. - Mamy do czynienia z dorosłymi ludźmi, którzy zdali do szkoły teatralnej, nie wyrzucamy ze szkoły, nie mamy do tego prawa. Nie daje sobie takiego prawa. Może ten kwiat rozkwitnie po szkole, może ktoś go zamyka w tej szkole, może ja nie umiem dotrzeć do tej osoby, a ktoś inny znajdzie taki wytrych, taką drogę, że ten ktoś odpali. Wierzę w odpalenie - dodała.

Widzowie zachwyceni metamorfozą Basi z "Ojca Mateusza". "Wygląda pani pięknie"

Podczas wizyty w studiu "Dzień dobry TVN" zauważono, że w ostatnim czasie aktorka przeszła sporą metamorfozę. W programie pojawiła się w białej koszuli i czarnej kamizelce. Widzowie podkreślili, że Ewa Bułhak jest szczuplejsza i wygląda rewelacyjnie. "Gratuluję metamorfozy", "Dawno pani nie widziałam. Wygląda pani pięknie i tak też mówi", "Nie poznałam, dobrze pani wygląda" - czytamy.