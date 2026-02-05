W 2013 roku Martin Gimenez Castro brał udział w pierwszej edycji kulinarnego programu "Top Chef". Swoimi umiejętnościami podbił serca oraz kubki smakowe jurorów i zgarnął główną nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych. Za pieniądze otworzył dwa lokale w Warszawie, które prowadzi do dziś. Choć nigdy nie porzucił swojej kulinarnej pasji, wręcz przeciwnie, bo stale ją rozwija, to przeszedł spektakularną metamorfozę.

Martin Gimenez Castro zmienił się nie do poznania. Tak pisał o swojej przemianie

Martin Gimenez Castro jest bardzo aktywny na Instagramie, gdzie regularnie publikuje swoje zdjęcia zarówno te związane z pracą, jak i swoją prywatnością. Dzięki temu wiemy, że kilka lat temu przeszedł spektakularną metamorfozę, chudnąc kilkanaście kilogramów. Mimo dużej ilości pracy i to w kuchni wciąż udaje mu się trzymać formę i nie dopadł go efekt jojo. W jednym z instagramowych wpisów ujawnił, w jaki sposób udaje mu się o to dbać. Martin Gimenez Castro prowadzi zdrowy tryb życia, nie podjada i trenuje.

"W końcu zrozumiałem, że prowadzenie zdrowego trybu życia, zdrowe odżywianie, bieganie i częste treningi dają mi więcej energii, i sprawiają, że moje ciało jest wystarczająco silne, aby pracować bardziej niż kiedykolwiek. Czuję się lepiej niż w wieku 20 lat, a to było dawno temu! Odkąd zacząłem prowadzić taki tryb życia, schudłem 16 kg - pisał Martin Gimenez Castro w 2021 roku.

Fani docenili przemianę kucharza, zachwycając się nią w komentarzach. "Gratulacje", "Super metamorfoza", "Amigo, wymiatasz. Ale kiedyś też wyglądałeś okej", "Różnica robi wrażenie" - pisali. Zobaczcie galerię zdjęć, żeby przekonać się, jak teraz wygląda finalista "Top Chef".

Martin Gimenez Castro wciąż jest doceniany w branży kulinarnej

Martin Gimenez Castro specjalizuje się w kuchni ze swojej ojczyzny, czyli Argentyny. W jego lokalach można posmakować smakołyków południowoamerykańskich, a także owoców morza. Najwyraźniej w kuchni dalej doskonale sobie radzi, ponieważ jest regularnie doceniany. Ostatnio w 2025 roku obie jego restauracje zostały wyróżnione rekomendacją przewodnika Michelin, czym kucharz oczywiście pochwalił się w social mediach.