Kamila Kamińska zdobyła popularność dzięki produkcji "Zakochani po uszy". Na swoim koncie ma jednak wiele ról zarówno filmowych, jak i serialowych. Grała m.in. w "M jak miłość", "Listy do M.3", "Barwy szczęścia", "Diagnoza" czy "Ojciec Mateusz". Prywatnie jest żoną Michała Meyera oraz mamą dwójki dzieci. Na swoim instagramowym profilu chętnie pokazuje kadry związane z pracą zawodową i prywatnością. Często publikuje zdjęcia z rodziną. Tym razem pochwaliła się nową fryzurą.

REKLAMA

Zobacz wideo Niemen nie farbuje włosów. "Nie płacę co miesiąc"

Kamińska zmieniła fryzurę. Postawiła na ostre cięcie

Kamila Kamińska należy do grona tych gwiazd, które stawiają na naturalność. Chętnie pokazuje się bez grama makijażu na twarzy, nie farbuje również włosów. Do tej pory przez lata była również swojej fryzurze. Nosiła długie włosy, które albo rozpuszczała swobodnie, albo wiązała w kucyk. Teraz jednak przyszedł czas na zmiany.

W środę, 4 lutego, Kamila Kamińska opublikowała nowe zdjęcie, na którym możemy zobaczyć ją w krótkiej fryzurze do ramion. Okazuje się, że taki look miała już kilkanaście lat temu. "Lekko się zrobiło! Fryzura taka sama jak sprzed 13 lat wykonana przez (...) w Bielsku-Białej i wtedy, i dziś. A strumień płynie niezmiennie w Brennej (...) I co teraz? Nowa ja, czy stara ja?" - napisała Kamila Kamińska w opisie pod fotografią.

Kamila Kamińska ma udane życie rodzinne. Niedawno po raz drugi została mamą

Kamila Kamińska i Michał Meyer są ze sobą od lat. Para poznała się na planie "Zakochani po uszy". W 2021 roku powitali na świecie swoje pierwsze dziecko - córkę Jaśminę. Rok później postanowili się zaręczyć, a w 2025 roku zostali rodzicami syna. Z okazji jego narodzin Kamila i Michał pokazali intymne kadry z porodu.

"Witaj Wituś. 22 października o 23.51 siłami natury do wody w Londynie - domu narodzin szpitala św. Zofii przyszedł na świat nasz synek. Witold Aleksander Meyer. Dziękujemy całemu "orszakowi" towarzyszącemu i powitalnemu w Szpitalu św. Zofii w Warszawie" - napisali rodzice w poście na Instagramie. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.