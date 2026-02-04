Anna Powierza jest popularną aktorką, której szerszą rozpoznawalność przyniosła rola Czesi w "Klanie". Gwiazda opowiada przy tym w wywiadach, że do jej zainteresowań należy także m.in. dbanie o zdrowie. Niestety sama Powierza zmaga się z pewną nieuleczalną chorobą. Opowiedziała o niej więcej w programie "Psiodcast" na antenie RMF FM.

Zobacz wideo Córka Niemen zmaga się z rzadką chorobą. "Danusia jest po operacji"

Anna Powierza szczerze o swoim stanie zdrowia. "Mam na to papiery"

Powierza opowiadała niegdyś już, że zdiagnozowano u niej AuDHD - zaburzenie łączące spektrum autyzmu oraz ADHD. Jak się okazuje, u aktorki wykryto także inną chorobę, która ma mocny wpływ na jej codzienne życie. - Mam chorobę grubych ud i mam na to papiery - skomentowała w programie Powierza, mówiąc o lipodemii.

Schorzenie to, określane też jako obrzęk tłuszczowy, często mylone jest z nadwagą i otyłością, przy czym występuje głównie u kobiet. Lipodemia jest chorobą przewlekłą, która polega na odkładaniu się tkanki tłuszczowej - najczęściej w obrębie nóg, przy zachowaniu szczupłej górnej części ciała osoby chorującej. Niestety na schorzenie nie wpływa dieta oraz aktywność fizyczna. Leczenie lipodemii skupia się przede wszystkim wokół metod mających na celu łagodzenie objawów oraz zmniejszenie obrzęków.

Anna Powierza opowiedziała również o AuDHD. Zmaga się z zaburzeniem od dzieciństwa

W tym samym wywiadzie Powierza opowiedziała też więcej na temat wspominanego AuDHD. Aktorka już w młodości odczuwała objawy zaburzenia. - Miałam ogromne kłopoty z odzywaniem się do ludzi w ogóle. Trafiłam na plan jako niemalże niemowa - wyznała w programie. - Nie umiałam powiedzieć, że nie, no więc szłam na ten casting, dostawałam kolejną rolę, nadal nie umiałam powiedzieć "nie", bo się nie odzywałam. (...) Wracałam do domu, płakałam, bo to dla mnie emocjonalnie było masakrą - dodała Powierza. Wyjaśniła również, czym w jej przypadku przejawia się AuDHD. - Masz dwie rzeczy naraz, czyli na przykład z jednej strony - i to jest 100 proc. ja - kochasz ludzi i kochasz z nimi być, a jednocześnie potwornie cię męczą i chcesz być sam w domu. Robię te rzeczy dwie na raz i tak mam - opisała aktorka.