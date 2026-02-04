Kinga Zawodnik zyskała rozpoznawalność dzięki współpracy ze stacją TVN Style. To właśnie tam występowała w programie "Dieta czy cud", gdzie na oczach widzów testowała różne diety i dzieliła się własnymi spostrzeżeniami na ich temat. Później przeniosła swoją działalność do mediów społecznościowych i zgromadziła sporą rzeszę obserwujących, którzy z zaciekawieniem śledzą jej dalsze losy oraz przebieg metamorfozy. 3 lutego celebrytka świętowała 33. urodziny. Z tej okazji podzieliła się z fanami cenną refleksją. Jednocześnie przypomniała o tym, jak długą drogę przeszła, aby mieć wymarzoną sylwetkę i dobre samopoczucie.

Kinga Zawodnik skończyła 33. lata. "Jestem wdzięczna za każdy dzień". Wspomina też o metamorfozie

Jeszcze kilka lat temu Kinga Zawodnik ważyła ok.150 kilogramów. W pewnym momencie podjęła jednak ważną decyzję i postanowiła zadbać o zdrowie. Zanim osiągnęła sukces, którym może się dziś pochwalić, napotkała jednak wiele przeszkód i niedogodności. Początkowo musiała przejść na dietę. Później poddała się specjalistycznej operacji bariatrycznej. Następnie na stałe zmieniła nawyki żywieniowe oraz wprowadziła do swojego życia regularną aktywność fizyczną. To wszystko przyczyniło się do tego, że w końcu udało jej się spełnić jedno ze swoich największych marzeń.

Kinga Zawodnik zrzuciła 60 kilogramów. Jak sama podkreśla, teraz prowadzi o wiele lepsze i zdrowsze życie. Swoimi przemyśleniami chętnie dzieli się na Instagramie. Tak samo zrobiła właśnie z okazji 33. urodzin. Celebrytka zwróciła się do fanów. Podziękowała im za obecność i nieustanne wsparcie, a także wyznała, że teraz żyje upragnionym życiem, z którego jest bardzo zadowolona.

Dziś świętuję swoje urodziny. Dużo przeszłam w swoim życiu i wiecie, co teraz powiem? Niczego nie żałuję. Kocham swoje życie

- napisała. Po chwili dodała: "Jestem wdzięczna za każdy dzień i za to, że jesteście ze mną. Dziękuję" - czytamy na jej instagramowym koncie.

Kinga Zawodnik pokazała, jaką metamorfozę przeszła. Internauci nie kryli podziwu

Opublikowany post oczywiście nie pozostał bez echa. Internauci niemalże od razu ruszyli do komentowania. Wielu przekazywało najlepsze życzenia. "Wszystkiego dobrego", "Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz tego samego", "Niechaj spełniają się wszystkie najskrytsze marzenia", "Zasługujesz na wszystko, co najpiękniejsze", "Samych szczęśliwych dni" - czytamy. Inni wyrazili słowa uznania za przebytą metamorfozę. "Jesteś super dziewczyną i naszą zawodniczką", "Nigdy się nie poddawaj", "Prześlicznie wyglądasz", "Ale różnica", "Petarda!" - pisali pozostali. Zajrzyjcie do naszej galerii i sami zobaczcie, jaką przemianę przeszła.

